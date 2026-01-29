辭監察院長／菊系縱橫港都 南霸天毀譽相隨

我的頻道

記者 徐白櫻、林政忠
監察院長陳菊（右）與賴清德總統（中）情同姐弟，賴總統28日勉予同意陳菊請辭。圖為2020年新舊任監察院長交接，由時任副總統賴清德監交。(本報資料照片)
監察院長陳菊（右）與賴清德總統（中）情同姐弟，賴總統28日勉予同意陳菊請辭。圖為2020年新舊任監察院長交接，由時任副總統賴清德監交。(本報資料照片)

監察院長陳菊民進黨大姐頭、新潮流大老，她曾主政高雄12年，成為民進黨重返執政的民主聖地；菊系小內閣也是綠營人才庫，內政部長劉世芳、高鐵董事長史哲、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、台鹽前董事長陳啓昱、勞動部前部長許銘春等人都是菊系子弟兵，從地方到中央，菊系盤根錯節。陳菊是民進黨第一代「南霸天」，譽之所至、謗亦隨之。

陳菊在自傳「花媽心內話」一書自我剖析，她的一生被台灣民主浪潮洪流推擠前行，從黨外小妹「阿菊」，後來被稱為「菊姐」，然後變成「花媽」，她每條參與的道路都走得很辛苦，唯有高雄，始終是她一心所繫。

不論蔡英文或賴清德，見到陳菊總會叫一聲「菊姐」，這個姐不只是輩分，更是尊敬與親近，如果沒有當年高雄的政治資源，民進黨沒有重返執政的今天。陳菊是蔡英文的「良師益友」，賴清德是陳菊口中的「兄弟」，當年總統初選「蔡賴之爭」，陳菊的表態是重要分水嶺。

陳菊與賴清德相識數十載，她說，情感上「賴清德是我不可分割的兄弟，患難與共、相互扶持」，但她最後表態力挺蔡英文連任，因蔡執政成功代表民進黨執政成功，民進黨禁不起再次失敗。陳菊「顧全大局」大姐頭高度，不破壞與蔡、賴的私人情誼。

陳菊連續擔任三任共12年的高雄市長，尤其在高雄縣市合併後首屆市長選舉囊獲99萬多票，創下的得票天花板，至今無人能破。高雄現任8席區域立委全是民進黨籍，其中4位綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐今年高雄市長初選，除了林岱樺，其他3人皆與陳菊關係匪淺；陳菊時期曾培育「六小福」高票當選高雄市議員，至今仍有3人是現任議員。即使高雄市長陳其邁如日中天，但菊系仍坐擁港都半邊天，喊水會艱凍。

陳菊主政時期，高雄承辦2009年世界運動會，讓高雄人感到城市榮光，但2014年高雄氣爆，成為陳菊從政生涯最大考驗；立法院長韓國瑜參選高雄市長時締造「韓流」，他痛批菊市府留下「5000天坑」，也造成陳菊揮之不去的陰霾。

成也高雄、敗也高雄，陳菊就算請辭監察院長，她的宿命仍與高雄息息相關。

