中選會人事／綠委問境外介選 游盈隆：政府沒有非常多證據

台灣新聞組／台北29日電
中選會主委被提名人游盈隆表示，如果立法院通過不在籍投票法案，將會依法執行。（記者邱德祥／攝影）
中選會6名委員任期至去年11月3日，但行政院至去年12月22日才提出委員名單。立院內政、司法及法制委員會昨聯席審查提名名單。中選會主委被提名人游盈隆表態支持公投綁大選。民進黨立委吳思瑤詢問，目前在台灣的中共、境外勢力介選嚴重嗎？游盈隆回答「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多證據來證明」。

本報系聯合報報導，行政院函送中選會委員提名名單，主任委員被提名人為游盈隆，副主任委員為胡博硯，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，行政院秘書長張惇涵及被提名人昨均列席審查會。

民進黨立委黃捷詢問，游盈隆過去一向支持公投綁大選，若未來上任是否仍維持相同立場？游表示，支持公投綁大選，因相關法律已通過，而2018年曾發生邊投票邊開票、開票至凌晨3點等問題，「確實是一個噩夢」，但該次混亂與多項條件有關，當年有十項公投，在中選會公告後僅一個多月就投票，導致選務秩序大亂，後來修法將公投公告到投票期間延長為三個月。

國民黨立委牛煦庭詢問，若是立法院完成「不在籍投票」修法，中選會是否會忠實執行？游盈隆表示，若在九合一選舉中實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」，中選會已評估將可能產生將近9000種不同選票，行政上幾乎無法負荷。目前中選會提出循序漸進的解決方式是可行的，是否先從公民投票實施、逐步累積經驗並解決社會疑慮，分階段一步步走，是較好做法。

台北中國時報報導，吳思瑤說，法務部公布中國介選手段，包括境外資金介選、網路選舉賭盤、認知作戰假訊息操作，2024年被依反滲透法偵辦的境外勢力介選共117件、287人，而國民黨主席選舉，也是國民黨自家人跳出來批評。吳思瑤提及，中國介選針對各國都有，包括韓國、加拿大、澳洲、美國、印度，甚至是美國等民主國家，中國都可利用製造假駕照方式，大量協助中國僑民投票。

國民黨立委羅智強表示，民進黨用檢調打「抹紅牌」浮濫，提司法偵辦的案件數、人數多寡來論定大陸介選，「最後定罪率是多少？沒有國家看事情是用案件數。」

羅智強批，民進黨一天到晚抹紅別人，結果真正共諜在總統府跟國安會，要談陸方可能介選，民進黨不如先看自己身子正不正。

法界人士表示，2024年正值正副總統、立委選舉，檢調懷疑境外介選，大力偵辦案件較多，但不代表每年涉犯反滲透法的情況，且被告不一定起訴，有些獲不起訴處分，或起訴獲判無罪。

據統計，反滲透法施行6年，檢察機關累積起訴127人，判決確定有罪者共5人，平均刑度為3至6個月。

