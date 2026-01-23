全台超額用煤2309萬噸 環團怒轟綠營減煤大跳票 危全民健康

我的頻道

台灣新聞組／台北23日電
環保團體演出行動劇，斥政府減煤承諾跳票，呼籲今年就兌現政策承諾。(記者胡經周／攝影)
環保團體演出行動劇，斥政府減煤承諾跳票，呼籲今年就兌現政策承諾。(記者胡經周／攝影)

前總統蔡英文2021年喊出，2025年燃煤發電占比將降至27%。根據經濟部統計，去年截至11月的煤電占比仍達35%。環保團體昨批，蔡英文的減煤承諾確定跳票，承諾跳票的沉重代價是民眾的健康，要求賴政府今年馬上落實蔡的政策承諾，並全額補減2309萬噸的超額用煤量。

經濟部能源統計月報顯示，2016年煤電約占46%，2018年略回升至47.6%，之後逐年緩慢下降；不過蔡政府上任後宣示推動能源轉型，並將能源配比目標訂為天然氣50％、燃煤30％、再生能源20％，更承諾燃煤占比可下降至27％，等於是用綠電、天然氣發電來取代核電；但歷經民進黨9年執政下，截至去年底止，燃煤占比仍高達35.8％，承諾與現實仍存在不小差距。環保團體指出，去年全國電力部門用煤量累計超額2309萬噸，超過兩座中火的燃煤量，蔡英文的減煤承諾確定跳票。

賴清德總統上任後一度挑戰民進黨非核神主牌，稱「並不會排除先進核能」，而在立法院修法讓核電得以續命延役後，近期經濟部也證實核三廠2028年初可通過核安會審查。顯示賴政府願意正視現實，微調非核路線，但把時程訂在2026年地方大選之後，不免令人懷疑有充滿政治算計之意。

賴清德總統昨在國家氣候變遷對策委員會中強調，從科學、客觀的數據來看，台灣都會穩定供電；全球供應鏈的淨零浪潮，是一場攸關國家生存的總體戰；淨零轉型，是政府、產業界與全體國人，須共同參與、互為夥伴的集體任務，政府會建立穩定的制度環境與激勵機制，也需要各行各業投入技術升級、以及每個人從生活中落實減碳，台灣才能夠在轉型變局中開創先機。

賴總統宣示綠電極大化、促進能源去碳化、淨零救地球等，喊得震天價響，但恐流於口號治國，仍未能解答眼前到底該如何衝刺再生能源？燃煤電廠發電量又該如何下降？如何確保台灣不缺電？

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文說，2016年政府高喊能源轉型，承諾10年內大幅減煤；如今中火仍是全國最大的燃煤電廠，南部火力機組一再延役，燃煤用量下降緩慢，這不是轉型改革，而是拖延與跳票，中南部長期支持民進黨，卻也長期成為燃煤汙染最大的承受者，能源轉型從來就不是選擇題，而是責任。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃說，如果不兌現政策，實在虧欠台灣人民給民進黨連續三次中央執政的機會。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，全台燃氣發電持續擴張，中火2020年減煤4成後，用煤量就一直停滯於1200萬噸左右長達5年，直至去年才降至1100萬噸，希望中火今年做到用煤量降至900萬噸，降低燃煤空汙對中南部居民的健康危害。

工作傷害受害人協會的專員賀光卍則說，很多醫師認為空汙的環境因素比職場因素更大，拒絕開立職業病診斷書，讓職業病制度形同虛設；能源轉型不能只談供電穩定，更要將空汙與職業健康納入補償與政策評估。

台電回應，配合政府「增氣減煤」政策，持續以燃氣機組取代燃煤，燃煤電廠空汙排放量已從2016年的5.6萬公噸，減至去年的1.3萬公噸，減少逾4萬公噸，減幅77%。台電表示，中火第一部新燃氣機組去年完工並試運轉，未來將建6部高效新燃氣機組，屆時，既有10部燃煤機組將陸續除役或轉為備用。

核三廠最後一部機組在去年5月除役，民進黨兌現神主牌「非核家園」承諾，但配套措施再生能源無法達標、天然氣燃料受限國外進口，能源轉型換到的真相竟是火力發電居高不下。台灣能源政策到底何去何從？誰可以給人民一個答案。

正當全世界各國都在想辦法「脫煤」逐步下降燃煤發電，以提升空氣品質、減少全球暖化，但賴政府卻仍然以選票考量為核心，不願觸怒反核基本教義選票，繼續火力全開以彌補核電缺口。執政者若如此忽視現實，也將賠上全民的健康。

