我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

民眾黨版軍購特別條例周末定稿 國民黨尚未拍板

台灣新聞組／台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民眾黨版的軍購特別預算條例將在周末定稿。（記者曾原信／攝影）
民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民眾黨版的軍購特別預算條例將在周末定稿。（記者曾原信／攝影）

針對台幣1.25兆元的軍購特別條例，國防部長顧立雄先前祕密報告執行案項，在野黨表態將自提特別條例版本。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨說，民眾黨將在周末開會後定稿。據了解，一旦民眾黨版本出爐，白營有可能下周同時讓民眾黨版和行政院版本一起交付委員會審查。據了解，藍營內部激烈討論，至於是否提出版本或修正動議，國民黨中央尚未拍板。

據了解，民眾黨團版本將限縮軍費總預算及期程，包括以美國國務院公布軍購的項目為準、計畫不應拉至8年，預算編列在賴清德總統任內，以及明確到貨期程規範等；民眾黨版待周末定稿後，將提案在下周二立法院程序委員會中排入議程，同時讓政院版也能排入，兩案可望在下周五院會時一併一讀，付委審查。

黃國昌昨天說，還在等賴清德總統站出來辯論，如果多數台灣人民認為賴總統講得有道理，民眾黨團就支持行政院版本；民進黨政府現在到底是要讓國家繼續前進，還是想要讓國家持續空轉內耗。

黃國昌說，民眾黨團早已準備好版本，周末舉行諮詢會議就會定稿；他也預告，面對在野黨一片好意，民進黨可能會像小孩一樣哭鬧，到時候又會嫌棄「一毛錢都不准少，沒有1.25兆元就不要」。

民眾黨團表態自提軍購特別條例，對於是否提出版本或修正動議，藍營內部有一番激烈討論，黨中央尚未拍板。國民黨團書記長羅智強說，國民黨沒有反對1.25兆元軍購，而是要求一個交代，給了9500億、1.25兆元軍購後，能否保證中共軍機不再越過海峽中線？賴總統來立法院報告並接受質詢有這麼困難嗎？只要出席說明很多問題就能解決，從頭到尾都是賴總統自己在卡預算。

前立委林郁方表示，在野黨不可能持續阻擋付委，但要能夠說得出道理，哪些項目可支持，哪些項目不需要花，或應轉到年度預算支應；民進黨也不能繼續執政傲慢，必須承認如此規模空前的開銷，加上先前軍購拖沓嚴重，外界不可能不疑慮。

民眾黨 黃國昌 國民黨

上一則

基隆勇消3入火場「脫面罩救人」受困76分鐘 送醫不治殉職

下一則

詐騙害死1家5口…「李團長」認罪 受害家屬求重判15年贖罪

延伸閱讀

總預算卡立院…卓榮泰嗆辯論又反悔 黃國昌：剩一張嘴

總預算卡立院…卓榮泰嗆辯論又反悔 黃國昌：剩一張嘴
遭黃國昌嗆回去重讀法律 律師：洩密責任不在時間長短

遭黃國昌嗆回去重讀法律 律師：洩密責任不在時間長短
黃國昌攜出機密會議資料遭追回 綠委圍剿：無心還故意？

黃國昌攜出機密會議資料遭追回 綠委圍剿：無心還故意？
赴美後仍反對政院1.25兆軍購特別條例 黃國昌：民眾黨將自提版本

赴美後仍反對政院1.25兆軍購特別條例 黃國昌：民眾黨將自提版本

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
中天記者林宸佑。(本報系資料照片)

曾酸別人…中天主播林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

2026-01-18 10:19
林宸佑(右)被搜查並收押，中天表示對案件毫無所悉。(本報系資料照)

中天主播收押禁見 電視台：望司法公正審理 勿枉勿縱

2026-01-17 11:20

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」