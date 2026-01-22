觀察站／賴卓蠻牛硬闖瓷器店 和解咖啡難續杯

我的頻道

記者 李成蔭、黃婉婷、林河名
針對立法院至今尚未將今年度中央政府總預算交付委員會審查，行政院長卓榮泰（右）曾表示希望透過直接要求與國會對話、辯論，再由民眾做公決。(記者曾學仁／攝影)
針對立法院至今尚未將今年度中央政府總預算交付委員會審查，行政院長卓榮泰（右）曾表示希望透過直接要求與國會對話、辯論，再由民眾做公決。(記者曾學仁／攝影)

年關將至，本是溫暖迎新春的時節，國家卻還因政府不依法編列總預算案而陷入紛爭，不只激化朝野對立，民生所需預算也遭波及。眼見政治僵局，當今執政黨最資深的大黨鞭柯建銘喊話「大和解咖啡續杯」，但同一時間，賴清德總統卻拒絕列席立院彈劾案審查會、行政院長卓榮泰更叫戰辯論，表現如此反差，難道是執政黨人格分裂？

回顧剛結束的「大罷免年」，當時柯建銘猛批在野黨立委，但經過一整年折騰，連善於征戰的「老柯」都懂得放下我執，與民休養生息；他前天出席前立委趙少康新書發表會，憶起當年趙與民進黨主席施明德共飲「大和解咖啡」的政治豪情，順勢拋出：「大和解咖啡何時續杯？」

熟悉國會運作的柯建銘，如今轉趨「慈眉善目」，無非深知朝野惡鬥絕非國家之福；身為執政黨大黨鞭，縱然必須為行政部門辯護，但想必也絕不樂見立法院法案、預算一團亂，以致會在執政黨內發出「沒有不副署的空間」之諍言，展現國會資深議員的風骨。

賴總統面對立法院所提的總統彈劾案，卻選擇逃避，拒絕在野給予說明機會的善意，這不只是放棄捍衛自身立場，也不尊重國會及憲政規範；至於卓揆向在野下戰帖「辯論總預算」，則是無視自己未依法編列預算造成僵局在先，又向在野叫囂在後，結果在野接招後，行政院馬上又縮回去稱「國會就是最好的公開平台」。

柯建銘如今的有所不為，正是朝野對抗「鬥而不破」的表現。縱使立場不同，仍應該以國家、人民利益為最高考量。以此標準來檢視，賴總統寧可被在野笑罵如袁世凱，也不願向國會妥協，一如他當年長期拒赴台南市議會；卓揆明知解鈴仍須繫鈴人，卻打死不願先依法編列預算，再靜待憲法法庭釋憲結果，結果搞得中央、地方財政都現窘境。

柯建銘在大罷免一役，雖然讓藍白陣營咬牙切齒，但經此教訓，他猶知「放下屠刀」，且朝野必須喝上一杯大和解咖啡。相形之下，賴總統及卓揆迄今仍選擇與在野硬幹到底，拒絕和解，就像蠻牛衝進瓷器店，即使想喝咖啡，恐怕也找不到完整的杯子。依此來看，賴卓兩人的政治智慧與柔軟身段，實遠不如老柯？

