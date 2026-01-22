總預算卡立院…卓榮泰嗆辯論又反悔 黃國昌：剩一張嘴

行政院長卓榮泰。(圖／行政院提供)

今年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，在野聯手抽出TPASS等多項新興預算先行審查，再掀朝野攻防。行政院長卓榮泰 昨天下午拋出「公開辯論」，強調總預算代表總統對國家未來的願景，也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕、被分割、被分裂，他要求與立法院直接對話、辯論，再由民眾公決，而非讓立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

面對卓榮泰拉高分貝反擊，在野黨立刻接招。民眾黨立院黨團總召黃國昌 直接嗆聲，「好膽嘜走」(有膽別跑)，他批評卓榮泰像混混叫囂，願意比照大選模式辯論，交各大新聞台辦理；國民黨團書記長羅智強則提出，舉辦三場「三長級」電視辯論，由黨團總召傅崐萁對決卓榮泰、他對決行政院副院長鄭麗君、副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

不過，在野黨表達願意「應戰」的立場後，短短不到兩個半小時，行政院隨即改口。行政院發言人李慧芝表示，國會是最大、最好的公開平台，有最公平的制度，與最透明的直播，盼在野把握本會期最後7個工作天，盡速將總預算付委審查，卓榮泰非常期待能在國會殿堂辯論。

總預算送國會付委審議，政院本來就有到立院報告的義務。在行政院幫卓榮泰事後補充「解釋」後，在野不只不領情，更直接將矛頭指向賴清德總統。

黃國昌表示，卓榮泰先叫囂、要求辯論，態度卻馬上急轉彎，稱只願意到國會，「堂堂行政院長只剩一張嘴，先叫戰再龜縮，這是哪招？」他要求行政院應先依法編列軍人加薪、警消退休金 等預算，並叫陣與賴總統辯論1.25兆元(台幣，下同)的軍購特別條例草案， 若多數人民認為總統講得比較有理，他願承諾民眾黨團8票支持特別條例。

羅智強也表示，最該向人民完整報告施政作為，應該是賴總統，如果民進黨政府真心要化解當前朝野僵局，須針對當前憲政爭議直球對決；賴總統應比照2010年雙英辯論，來場黨對黨的政策、理念、路線辯論，才是對人民負責任具體的表現，也是身為總統兼執政黨主席該有的承擔。

行政院去年提出的今年度中央政府總預算案，因在野黨批評政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，至今仍未審查總預算。卓榮泰昨出席公共工程金質獎頒獎典禮時質疑，在野阻礙國家進步，「哪一項（預算）國人不需要？」對於在野立委只願先行討論總預算中的718億元，僅占全部的2%，他強調總預算不容許被切割分裂、挑三揀四，盼與立院公開對話，討論其他98%的總預算，「到底哪裡不重要？」