陳亭妃與賴十分熱絡 嗆林俊憲「切割郭信良是什麼意思」

台灣新聞組／台北22日電
民進黨中央21日完成高雄市賴瑞隆（由左二至右）、台南市陳亭妃、嘉義縣蔡易餘等縣市長提名，賴瑞隆對黨主席賴清德（左）鞠躬握手，媒體則關注賴清德和陳亭妃的交會眼神。（記者曾原信／攝影）
民進黨中執會昨天完成台南市長參選人陳亭妃、高雄市長參選人賴瑞隆、嘉義縣長參選人蔡易餘提名，由黨主席賴清德披上競選背帶。賴清德說，陳亭妃具優異實踐力，必能團結地方力量；陳亭妃也說，他和賴總統「十分」熱絡，團結台南沒問題。但民進黨立委林俊憲陣營呼籲切割前議長郭信良，陳亭妃回嗆，「人怎麼切割？」若切割是因郭涉及官司，她恐怕也要和民進黨很多人切割。

民進黨昨天提名的都是現任兩任屆滿的縣市，特別邀請嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁參與，象徵延續綠色執政，眾人排排坐，眼尖記者發現，唯有陳亭妃椅子只坐三分之一，全場「正襟危坐」；賴清德和陳亭妃現場互動佳，兩人也齊呼「凍蒜」。

賴總統表示，他有信心陳亭妃具備優異實踐力，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。陳亭妃稍早受訪被問到，和賴總統熱絡的程度從0到10分是幾分？她稱「十分」，因為賴總統沒介入台南初選，過程中也曾和她說過加油，兩人互動沒問題。

提名記者會上演大團結，但賴系與陳亭妃的台南恩怨仍持續延燒。陳亭妃日前拜會多位賴系台南市議員，現場被要求簽署「三點協議」，包括切割郭信良、不得輔選曾抨擊民進黨的他黨人士、支持民進黨團推出的正副議長候選人等，但陳亭妃並未簽署。

林俊憲昨說，陳亭妃拒簽署「三點協議」，這是台南的隱憂、也是危機，大家不能裝作沒有看見這個裂痕，若未來陳亭妃請益，賴總統也一定叫她趕快簽字；尤其，郭信良在台南牽扯光電弊案、貪汙案，陳亭妃身為市長參選人，不應再有「奇奇怪怪的關係」。

陳亭妃表示，初選過後總要有抒發過程，她很正面去看待，但市長、議員都在同一艘船，應該要一起往前走。三點協議要求她不得輔選其他黨籍，但參與三點協議的議員裡，就有非民進黨籍的議員連署，要怎麼去劃定界線？

她也說，郭信良是她安南選區的一個議員，是選區的支持力道，在這次市長初選沒有角色，要她切割是什麼意思？若要找一個對象出氣，大可不必，若要求切割是因郭涉及官司，那她恐怕也要和民進黨裡面很多人切割。她接受任何對他的攻擊、批評，也絕對可以撐過，如同她在初選向所有支持者宣示，不會黨內互打，因為她要當「台南桶箍」。

民進黨台南市議會黨團總召李宗翰說，雙方最大歧見還是對郭信良的疑慮，這是路線選擇，不只是意識形態；這次「破冰」只是「有溫度、但未融冰」，這仍是一道高度複雜的政治難題。議員陳秋萍說，真正的團結是相互尊重，而不是用條款限制一個已經承擔責任、準備向前的人。民進黨賴系立委郭國文說，三點協議可先簽一點或保留，不要全簽或全部不簽。

