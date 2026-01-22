黑白集／政治人物吵小恩小怨 不怕選民看了厭煩嗎？

民進黨立委陳亭妃。（本報資料照片）

都說政治是「眾人之事」，但只要看看政治人物都在吵什麼，即可知他們更在乎的，其實是個人恩怨。民進黨台南市長提名人陳亭妃去拜訪「挺憲派」議長邱莉莉，希望尋求黨內大和解；未料，因陳亭妃拒絕簽署對方所提的「切割郭信良」協議，大和解首站便告破功。

這個「推派西瓜都能當選」的綠都，果然不同凡響。先前初選，全市綠營人物都跑去幫賴清德 屬意的林俊憲站台，結果民調 仍是陳亭妃勝出。林俊憲落敗後也表態會全力支持陳亭妃，誰知他的人馬卻不罷休，硬要給陳亭妃難堪。「團結」二字說來容易，終究只是說說。

柯文哲南下陪民眾黨 參選人張啓楷掃街，和民眾合照時，竟演出對同黨女性林昱孜「架拐子」及「飄白眼」事件。雖是細微的動作，卻也引起不少議論，有人認為他不改「厭女」本色，有人認為他藐視下屬。倒是林昱孜本人樂觀以對，說這場「誤會」，反而讓她流量和知名度飆高。問題是，從政難道就只是為了「流量」？

就像江啟臣和楊瓊瓔在台中市的「姊弟之爭」，到底在爭什麼，也令人費解。如果說兩人各擁有一方實力，那麼民調一做，便見分曉。事實上，民調數字也早就有了，卻有人故意添亂。結果，本來盧秀燕就可以擺平的事，現在加了鄭麗文都還搞不定，真不怕選民看了厭煩嗎？（轉載自聯合報）