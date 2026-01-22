新聞評論／提名協調屢觸礁 老大的國民黨又回來了？

黨主席鄭麗文「新手上路」，上任後重心不在選務，對提名複雜度顯然輕忽。（記者余承翰／攝影）

年底九合一選戰，民進黨 昨天完成新一波縣市長提名後，在多數縣市已就定位；反觀國民黨 則在多個縣市協調陷入僵局，競爭者甚至惡言相向。從黨中央到地方，若只能坐視紛爭持續，過去選舉分裂敗選情事，只怕歷史重演。

今年選戰，國民黨在多個縣市執政已兩任屆滿，優勢有限。民進黨搶先備戰，含2個現任已在15個縣市各就各位，尤其藍綠實力相近的激戰選區幾全完成提名。而國民黨扣除5個現任僅完成4個縣市提名，激戰區幾乎都還在協調中。

雖然先提名不是勝選保證，但各選區提名後還要處理黨內整合問題，更可能還須進行「藍白合」協調，時程緊迫。國民黨提名聲聲慢，得到3月底才提名完畢，不但引發基層焦慮，也有分析指出，諸如新北、台中等原本國民黨的優勢選區，藍綠差距已拉近。尤其過去國民黨不乏因初選紛爭或大選分裂而敗選之例，如2014年基隆市、2018年桃園市與2022年澎湖縣，都是慘痛的教訓。

這次選舉提名協調，最引人注目者莫過於台中市和新竹縣。台中市是立法院副院長江啟臣 和立委楊瓊瓔之爭，雙方對初選機制和時程都無共識，協調破局；楊瓊瓔說自己被「突襲」，外界則傳言楊瓊瓔不願妥協，是欲爭取江啟臣的副院長寶座。新竹縣是立委徐欣瑩和副縣長陳見賢之爭，兩人互批「球員兼裁判不正常」、「翻桌情勒黨中央」，形同翻臉，只能採幾已絕跡的「黨員投票加民調」黨內初選；且兩人戰意甚強，外界認為都有脫黨參選隱患。

國民黨在台中市和新竹縣的危機，可能只是冰山一角。其餘尚待協調的「激戰區」或「藍白整合區」，還有新北、花蓮、宜蘭、彰化、澎湖、嘉義市等。每個縣市都有不同的整合難題，而且牽一髮動全身，即使只是少數縣市黨內分裂，或藍白各自為戰，都可能引發連鎖效應，讓民進黨得利。

國民黨會造成如今局面，黨中央難辭其咎。黨主席鄭麗文「新手上路」，上任後重心不在選務，對提名複雜度顯然輕忽，加上對地方缺乏掌握力，以致對提名欠缺整體戰略規畫，只能走一步算一步，或交由地方協調處理。但地方諸侯各有盤算，黨中央只能消極面對，以拖待變。

國民黨地方心態，也是問題。提名競爭激烈縣市，都屬藍營優勢或有可能獲勝縣市；黨內菁英願挑戰艱困選區者幾希。不少爭取提名者是為個人政治利益而戰，並非爭取黨的勝利最大化。且在擁有立院最多席次、大罷免大失敗，以及民進黨執政滿意度節節下降等因素下，國民黨內「重返執政」氣氛濃厚，過去「搶位子」的心態又逐漸浮現。那個讓人熟悉的、「內鬥內行」的國民黨，似乎又回來了。

但從2014年九合一大選國民黨慘敗的經驗看，所謂「優勢選區」其實是虛妄的。國民黨是否團結、能否提出好的人選，甚至在野黨能否團結對抗民進黨，都看在選民眼裡。如果只為私利，不顧全民利益；只爭個人輸贏，不惜讓民進黨得利，選民轉向也是理所當然；國民黨認為選民非支持自己不可，只是幻想而已。

2018年台中市長選舉，黨內提名階段，江啟臣僅以不到1％、小於誤差範圍輸給盧秀燕，隨即宣布退出戰局，並全力輔選，才能擊敗爭取連任的林佳龍，創造盧秀燕成為藍營縣市長領頭羊、江啟臣則躍居國民黨中生代領導菁英的雙贏。格局決定命運，藍營堅持爭到底的人物理應體會；而這樣的國民黨，也才能讓選民有感。