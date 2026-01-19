賴政府下修社宅目標 民團批詐騙全民：跳票卻以務實包裝

NGO團體OURs都市改革組織長期關注居住議題，秘書長彭揚凱說，內政部偷換概念的舉動，形同以統計與話術掩蓋社宅政策實質跳票。(本報資料照片)

賴政府社宅政策下修直接興建目標引發在野圍剿，NGO團體OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，無可抵賴的事實是，賴清德 總統選前明確承諾的是「中央直接興辦13萬戶社會住宅」，而非將既有政策重新包裝後的加總數字。內政部 偷換概念的舉動，形同以統計與話術掩蓋社宅政策實質跳票。

今年1月6日，內政部長劉世芳曾到新北拜訪市長侯友宜，雙方就社會住宅興辦、整體開發區社宅用地留設、包租代管及租金 補貼等住宅政策交流。雙北房價高，社宅需求殷切，侯說，市府將透過多元住宅政策工具，擴大社會住宅供給，落實居住正義。

新北自行興辦社宅已完工6805戶，興建中及待開工1937戶，規畫中1萬1374戶，合計2萬0116戶；若加上中央在新北市境內預計興辦1萬4991戶，整體社宅供給量約3.5萬戶。

新北市城鄉局長黃國峰昨(19)直言，「免費的土地愈來愈少」，在土地取得與興建成本高漲下，中央與地方都必須面對現實條件調整策略，過去幾年社宅數量常被拿來作為政治喊話，實務上更重要的是穩定、可持續地推動，確保興建品質與後續管理。

「內政部的『沒地』說詞，毫無誠意與說服力。」彭揚凱說，根據「百萬戶租屋家庭支持計畫（114－121年）」草案，內政部2025年1月即盤點全國260處社宅用地，面積達265公頃，可興辦近9.4萬戶，如今卻又以都會區精華土地不足作為下修社宅目標理由，前後說法明顯矛盾。若這些土地不具興辦價值，當初為何正式納入興辦計畫草案？若屬都市土地，何以又成為政府退縮的藉口？

彭揚凱說，2023年底行政院公布社宅用地精進措施，明定市地重劃與區段徵收應劃設社宅用地（六都5%、非六都3%），並專案讓售中央興辦，當內政部要編購地預算時，卻遭行政院要求「減少社會住宅購地費用」而否決。中央自己宣布政策說了不算數，卻反過來將土地不足作為理由，政策邏輯上矛盾且怠惰。

「政治責任無法迴避，明知困難仍喊13萬戶，性質形同詐騙全民。」彭揚凱說，前總統蔡英文任內持續朝12萬戶社宅方向推進，從未因困難單方面調降政策目標。民進黨政府若認為社宅目標「應該務實下修」，卻仍然對外提出13萬戶直接興辦的承諾，是對選民與民間政策評比的欺騙，跳票卻以「務實」包裝，完全背離政治誠信。

彭感嘆，地方進度落後也沒放棄，中央卻直接交白卷讓人無法苟同，今天從13萬變成4萬，明天是不是可以再變成1萬？當政見承諾與政策目標，在沒有任何執行成果（現在興建中、完工剪綵的都是蔡總統時的成績）下就任意縮水，這哪是務實修正，而是整個政府誠信的崩解。

內政部長劉世芳昨指出，包租代管也是社宅，未來將透過「三軌並進」達成目標。彭揚凱說，中央試圖合理化將包租代管納入賴總統的社宅承諾。然而，若包租代管與直接興辦在政策本質與承諾範圍上當真相同，賴總統選前又何必刻意區分兩者，並以不同戶數分別提出承諾？