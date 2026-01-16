新職遭質疑酬庸 台肥新總經理陳右欣被爆涉買假學歷

我的頻道

記者邵心杰、周宗禎／台南16日電
陳右欣（右）先前發文表示將接任台肥總經理，就任前向農業部長陳駿季辭行，這篇貼文近日已悄悄刪除。（圖／截自陳右欣臉書）
新任台肥總經理陳右欣曾任台南柳營區農會總幹事、農業部專門委員，新職遭質疑是酬庸；昨天她被爆涉及前南榮科大校長黃甫九天販售假學位案，曾「呷好倒相報，一起買假學歷」。陳右欣昨不證實與此案有關，強調若流傳與她相關的假學歷案件，須負法律責任。

法院判決指出，黃甫九天2012年10月至2016年8月擔任校長期間，與妻子對外佯稱只要付費，以遠距或周末上課、在家自修、或以捐款、工作經歷抵免學分，即可取得哥斯大黎加英培爾大學相關學位，多付美金1000元還可提早畢業，共64人誤信為真，陸續報名並繳20萬至80萬多元（台幣，下同）不等費用，從外籍共犯取得偽造學位證書及成績單。

檢調2016年偵辦時，黃甫九天夫婦一度遭收押，法院認定黃不法獲利3000多萬元，依不違背職務收受賄賂罪、詐欺罪等71罪，各判9月到9年多不等徒刑，全案去年確定。

「陳右欣」以受害人身分證稱，她報名的是「英培爾大學農業科學系博士學位」，2014年付現金30幾萬元學費，還跟南榮科大推廣中心主任說「那所學校一定要有承認（學歷）才願意念」，所以多付幾千元。

陳並證稱，當時斷斷續續上課約半年，沒有每一堂都到 ；之後拿到成績單、博士論文、論文口試通過證書，但她沒參加口試，也沒撰寫論文。

昨有人在臉書貼出「農會總幹事吃好倒相報，一起買假學歷」一文，指出判決書中受害人有「陳右欣」和「蔡嘉浤」，正好與柳營農會前任和現任總幹事同名。蔡嘉浤的證詞也說在農會上班，會去上課是因為他們的總幹事陳右欣也有上這個課，於是介紹他也去，大概繳70萬元，1年就拿到碩士證書。

「陳右欣」和「蔡嘉浤」都說，如果知道學位是假的，當然就不會報名。臉書貼文質疑，陳右欣稱不知道學位有問題，但正常人會覺得花幾十萬不用出國、寫論文、口試，上課半年或一年就可拿到碩、博士學位是正常的嗎？如果不正常，為什麼還要花錢？

記者向柳營農會查證，農會稱蔡嘉浤外出，無法聯絡回覆。本報記者詢問陳右欣是否為假學位案的當事人？陳表示，「自己學歷向來只載明中正大學政治學研究所碩士」；未正面證實或否認與此案有關。

