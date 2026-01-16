1.25兆特別預算 國防部：3000億在台生產製造 對外軍購近兆

賴清德總統（左二）15日主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，並致贈加菜金。（記者黃仲裕／攝影）

日前訪美返台的民眾黨質疑，1.25兆元(台幣，下同，約392億美元）軍購特別預算僅五項對美軍購金額約3500億元。國防部 副部長徐斯儉 昨說，軍備獲得共分為軍購、商購以及在台製造等三類，其中3000多億元將在台製造，其餘都向外採購，「僅向美採購3000億絕非屬實」。徐斯儉的說法證實，近兆元軍購皆是對外採購。

行政院會去年通過1.25兆元軍購特別條例草案，至今未獲列入立法院議程；藍白去年底分別提案邀請賴清德 總統赴立法院國情報告軍購特別預算，昨朝野協商仍無結論，全案最後交付院會處理，由於兩案已過冷凍期，最快今天院會將上演表決大戰。

行政院長卓榮泰昨在行政院會意有所指說，針對外界及特定人士故意或不符合事實的發言，國防部須積極即時澄清，不要讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果。

「特別條例絕無黑箱。」徐斯儉指出，1.25兆元只是上限、而非空白授權，須待立法院通過條例後才能編列預算，再進入預算逐條審查；據國家機密保護法及美方安全援助規定，須待美方政府對外公布，台灣才能公開個別採購，目前已有五案為外界所知，另有四案尚未通知國會。

據國防部先前說明，五案是指M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式二Ｂ反裝甲飛彈等，另有四項軍購案正加速內部審查。

徐斯儉解釋，軍備獲得共分為軍購、商購以及在台生產製造三類，其中3000餘億元為在台生產製造，其餘都為向外採購，外界指僅3000餘億元向美購買絕非屬實。

國防部戰略規劃司長黃文啟說，時間不等人，預算並非編列就馬上執行，世界各國都在增加國防預算、採購武器，一旦別的國家「插單」，台灣等待時間恐以年計算。

立法院外交及國防委員會召委王定宇前天排定議程，國防部長顧立雄下周一將針對「軍購特別條例規劃執行案項」進行報告並備詢。徐斯儉說，下周一的立法院機密會議是讓國防部能在機密環境、沒有違法疑慮下向立委說明，若立院黨團有需求，也會循此一模式說明。