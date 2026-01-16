我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

1.25兆特別預算 國防部：3000億在台生產製造 對外軍購近兆

記者黃婉婷／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（左二）15日主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，並致贈加菜金。（記者黃仲裕／攝影）
賴清德總統（左二）15日主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，並致贈加菜金。（記者黃仲裕／攝影）

日前訪美返台的民眾黨質疑，1.25兆元(台幣，下同，約392億美元）軍購特別預算僅五項對美軍購金額約3500億元。國防部副部長徐斯儉昨說，軍備獲得共分為軍購、商購以及在台製造等三類，其中3000多億元將在台製造，其餘都向外採購，「僅向美採購3000億絕非屬實」。徐斯儉的說法證實，近兆元軍購皆是對外採購。

行政院會去年通過1.25兆元軍購特別條例草案，至今未獲列入立法院議程；藍白去年底分別提案邀請賴清德總統赴立法院國情報告軍購特別預算，昨朝野協商仍無結論，全案最後交付院會處理，由於兩案已過冷凍期，最快今天院會將上演表決大戰。

行政院長卓榮泰昨在行政院會意有所指說，針對外界及特定人士故意或不符合事實的發言，國防部須積極即時澄清，不要讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果。

「特別條例絕無黑箱。」徐斯儉指出，1.25兆元只是上限、而非空白授權，須待立法院通過條例後才能編列預算，再進入預算逐條審查；據國家機密保護法及美方安全援助規定，須待美方政府對外公布，台灣才能公開個別採購，目前已有五案為外界所知，另有四案尚未通知國會。

據國防部先前說明，五案是指M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式二Ｂ反裝甲飛彈等，另有四項軍購案正加速內部審查。

徐斯儉解釋，軍備獲得共分為軍購、商購以及在台生產製造三類，其中3000餘億元為在台生產製造，其餘都為向外採購，外界指僅3000餘億元向美購買絕非屬實。

國防部戰略規劃司長黃文啟說，時間不等人，預算並非編列就馬上執行，世界各國都在增加國防預算、採購武器，一旦別的國家「插單」，台灣等待時間恐以年計算。

立法院外交及國防委員會召委王定宇前天排定議程，國防部長顧立雄下周一將針對「軍購特別條例規劃執行案項」進行報告並備詢。徐斯儉說，下周一的立法院機密會議是讓國防部能在機密環境、沒有違法疑慮下向立委說明，若立院黨團有需求，也會循此一模式說明。

國防部 徐斯儉 賴清德

上一則

新聞評論／「德意志」敗陣台南 陳亭妃戳破賴清德神威

下一則

老農津貼加碼至萬元逾53萬人受惠 藍委：1.2萬才夠

延伸閱讀

有藏鏡人？藍委爆：菸酒商獲4550萬軍備子彈標案

有藏鏡人？藍委爆：菸酒商獲4550萬軍備子彈標案
自美返台 黃國昌：1.25兆非全對美軍購 反政院版決心更強

自美返台 黃國昌：1.25兆非全對美軍購 反政院版決心更強
藍委馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

藍委馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈
赴美後仍反對政院1.25兆軍購特別條例 黃國昌：民眾黨將自提版本

赴美後仍反對政院1.25兆軍購特別條例 黃國昌：民眾黨將自提版本

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願