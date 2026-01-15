我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

黑白集／超越法律的男人 反映賴政府傲慢

黑白集
陸委會副主委梁文傑（右）與內政部常務次長吳堂安（左）12日出席立法院內政委員會、司法及法制委員會聯席會議／審查「反滲透法部分條文修正草案」詢答，期間梁文傑因為「有罪無罪」相關說法，引起爭議。（記者蘇健忠／攝影）
陸委會副主委梁文傑（右）與內政部常務次長吳堂安（左）12日出席立法院內政委員會、司法及法制委員會聯席會議／審查「反滲透法部分條文修正草案」詢答，期間梁文傑因為「有罪無罪」相關說法，引起爭議。（記者蘇健忠／攝影）

立法院審查《反滲透法》修法草案，梁文傑被問到過去該法定罪率不高時，他答稱「判決無罪，不代表真的無罪」。此話，不僅推翻「罪刑法定主義」精神，梁文傑也把自己推升到法律之上了。藍營立馬封他為「超越法律的男人」。

不可諱言，碰到犯罪，司法確實會有舉證困難的時候。但梁文傑能把「判決無罪不代表沒罪」掛在嘴上，反映的卻是民進黨和這個政府的傲慢，他們認為自己的「心證」高於一切。尤其是在「反滲透」議題上，司法認為你無罪並不重要；重要的是，「黨」認為你有罪，這才是關鍵。

《反滲透法》實施六年，共起訴127件，僅五人被判有罪。2024大選期間，遭偵辦的便多達400多人，但近八成都不起訴。這正是梁文傑難以應答之處，所以他乾脆把問題推給「司法無用論」，指責司法太笨，可能疏漏間便縱放了奸細。

從上述數據看，那麼多的檢舉、那麼少的起訴，以及更稀少的定罪，即可知我們的司法都在窮忙什麼。若人們試著從賴政府的角度設想，綠營急著抓共諜的心態可想而知，假想嫌犯當然也是多多益善。但動不動把無關緊要的基層交流指為罪犯，搞得社會人心惶惶，真有助於反滲透嗎？

一個「超越法律的男人」倒不可怕，若一個黨變成「超越法律的政黨」，那就恐怖了！（轉載自聯合報）

