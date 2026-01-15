我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

拍桌怒吼嚇哭黨工 國民黨文傳會副主委林益諄遭解職

記者鄭媁／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨文傳會副主委林益諄（左）涉霸凌驚動鄭麗文遭去職，圖為去年國民黨黨慶，鄭麗文南下高雄參加慶祝活動。（本報資料照片）
國民黨文傳會副主委林益諄（左）涉霸凌驚動鄭麗文遭去職，圖為去年國民黨黨慶，鄭麗文南下高雄參加慶祝活動。（本報資料照片）

國民黨文傳會爆出爭議，副主委、基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄遭媒體披露情緒控管出問題，不僅曾和攝影記者爆發肢體衝突，還在辦公室內飆罵新媒體部成員，導致同仁驚恐落淚。黨中央證實，林益諄已被解除職務。

風傳媒報導指出，去年11月高雄黨慶現場，林益諄作為負責鄭麗文活動短影音製作者，因手持自拍棒拍攝鏡頭擋到電視台攝影，被攝影媒體多次警告，林誤以為被針對，雙方一度爆發口角衝突，甚至驚動立法院長韓國瑜幕僚出面調停。

1月初更傳出，林益諄將四名黨工叫進辦公室，因交辦事項與文傳會主委吳宗憲指示不同，黨工提出質疑，林因此當場怒吼飆罵、拍桌甚至摔東西，聲音大到連辦公室外都能聽到，多名文傳會黨工情緒恐慌，其中一名懷孕女員工更被罵哭，一度想調組甚至離職。

此事驚動到主席辦公室後，鄭麗文及時介入，要林益諄先居家辦公，暫時不必到辦公室。據了解，文傳系統已人心惶惶，吳宗憲曾在內部會議中「提醒」林益諄注意與媒體互動，不過顯然未有成效。多名黨工認為林益諄情緒控管不佳，已嚴重影響他們的工作狀態。

鄭麗文上任黨主席後，看重林益諄自媒體與社群經營能力，找他接任文傳會副主委，林益諄也帶來自己人馬、曾為Rap歌手的王安國擔任新媒體主任。不過，新團隊運作以來，屢被質疑在議題設定出現真空，甚至記者會、圖文攻防也不若以往。

對此，國民黨發言人江怡臻回應，黨中央已明確要求注意工作分際，至於黨內戰力整合部分，強化內部溝通，將透過合理調整，確保團隊順利運作。

鄭麗文 國民黨 韓國瑜

上一則

府否認賴清德訪宏都拉斯 綠營：4月前過境美可能性不高

下一則

出戰澳網1分大滿貫賽 周杰倫國籍列「CHN」非「TPE」

延伸閱讀

美中台關係座談1/27華府登場 鄭麗文擬上半年訪美

美中台關係座談1/27華府登場 鄭麗文擬上半年訪美
指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別

指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別
遭預言國民黨2026大敗 鄭麗文：藍白合順利、努力完成黨內提名

遭預言國民黨2026大敗 鄭麗文：藍白合順利、努力完成黨內提名
蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：承續為台海和平搭橋精神

蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：承續為台海和平搭橋精神

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議