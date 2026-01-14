陳亭妃出線參選台南市長 喊話2028讓賴本命區選票超過2024

我的頻道

記者蔡晉宇、萬于甄／即時報導
立委陳亭妃（前排中）在民進黨台南市長初選勝出。(記者萬于甄／攝影)
立委陳亭妃（前排中）在民進黨台南市長初選勝出。(記者萬于甄／攝影)

民進黨台南市長初選結果出爐，民進黨立委陳亭妃在三分民調平均支持度60.8%，勝過民進黨立委林俊憲的58.1%，將代表民進黨參選2026年台南市長。陳亭妃在服務處受訪說，會盡快啟動向賴清德總統、市長黃偉哲、對手立委林俊憲等人請益，團結民進黨，要像賴清德做最大桶箍，且2026一定要贏得漂亮，才能當2028賴清德連任最大底氣。

兩人民調平均成績為，陳亭妃對比國民黨假想敵謝龍介60.8％比13.8％；林俊憲對比謝龍介則為58.1％比21.6％，2人民調成績都贏過謝龍介，但陳亭妃民調數字更高，根據民進黨初選規則，「憲妃大戰」由陳亭妃勝出。

陳亭妃說，要面對新的任務，是顧家、顧台南這個家，因對她自己要當台南400年來第1個女市長，她會接受考驗、也會通過考驗。

陳亭妃指出，她政見發表會曾說，時任立委賴清德首度參選台南縣市合併的首屆市長，沒有行政資源，倚靠人民力量，她自己才也有勇氣參選，且賴清德連任曾獲72.9%得票率，她會向賴清德請益台南經驗，也會像市長黃偉哲請益，延續市政，當然也請益對手立委林俊憲，把這段時間他提出政策，一併納入共同的白皮書。

陳亭妃說，她也會拜訪郭國文等台南其他立委，以及所有議員們，面對2026藍白合前提下，先團結民進黨，才能贏得最大勝利，「要跟賴主席說不會讓你擔心，會贏的漂亮，不只亭妃贏，議員打出全壘打」，有這底氣，才有辦法讓賴清德2028連任時不用擔憂，讓賴總統2028在台南選票贏過2024。

陳亭妃強調，一定要「六戰六勝」謝龍介，「一定要讓大家看到團結民進黨，一定會比人腰更軟，一定會尋求所有人支持」，也要感謝立委王世堅多次南下陪同開記者會，甚至民調當天陪同掃街，會把這份溫暖繼續下去，找回人民感動，會用自己鐵馬37區精神「行動政府、行動市長、行動正能量，用陳亭妃行動力感動每個台南市民」。

媒體再問何時拜訪林俊憲？陳亭妃說「一定會用最快速度拜訪、約見面」，把林的政策白皮出歸納到一起努力的方向。媒體也問她第一時間得知結果的反應？她說，大概11時11分接收到訊息，內心一定會有感觸，但感動只能一時，因責任更加重大，台南市民期待改變。

至於她剛在關廟區砲兵指揮部活動才與賴清德同台，有無談及此事？她說，因是軍方活動，並未與賴清德談及此事，僅告知總統待會她有記者會要先走。

民進黨 民調 國民黨

被爆主導砍中央社年終 胡婉玲澄清「決定權在董事會」

台肯德基宣佈「原味蛋撻」走入歷史 網友：不吃蛋撻要吃什麼

