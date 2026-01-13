我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

綠議員陳怡君涉詐領384萬助理費、收賄 一審判7年10月

台灣新聞組／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨籍台北市議員陳怡君（右）涉詐助理費及關說建案收賄，12日被士林地方法院依貪汙等罪判7年10月徒刑。(本報資料照片)
民進黨籍台北市議員陳怡君（右）涉詐助理費及關說建案收賄，12日被士林地方法院依貪汙等罪判7年10月徒刑。(本報資料照片)

民進黨籍台北市議員陳怡君及助理張惠霖被控詐領助理費384萬餘元(台幣，下同)，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地方法院昨依貪汙、洗錢等罪判陳怡君7年10月徒刑，褫奪公權5年，張惠霖5年10月徒刑，褫奪公權4年。

依民進黨廉政條例，陳怡君涉貪判刑，最輕至少停權，最重可以除名；民進黨發言人吳崢說尊重司法，「也請當事人誠實面對」。陳怡君辦公室昨也表示尊重司法，收到判決後會與律師研議。

法院指出，陳怡君擔任台北市議會第13、14屆市議員期間，明知未實際聘用弟媳洪于涵、表哥賀璽及張惠霖胞姊張家蓉擔任助理，卻藉3人提供的金融帳戶、提款卡、身分證件等資料，在聘書上偽造三人簽名署押，由不知情的研究室主任楊蕙綺製作不實文書，向台北市議會請領公費助理薪資及春節慰勞金等款項，共384萬8568元。

洪于涵、賀璽、張家蓉雖同意掛名擔任人頭助理，但未授權陳怡君、張惠霖在聘書上代簽姓名；張惠霖另在領獲助理費後，陸續領出現金、開立支票，再轉存自身證券戶、不知情朱姓友人金融帳戶、張家蓉金融帳戶，以此層轉製造金流斷點，掩飾隱匿犯罪所得去向。

品嘉建設公司董事長胡偉良、時任總經理高明義，為使台北市大同區承德路上的「品嘉傳承」建案建築執照、行道樹遷移、汙水審查、道路開挖許可、工地臨時用電許可等事務加速發展，由高明義延攬張惠霖擔任公司顧問，以每月支付「顧問費」方式行賄陳怡君，希望陳、張二人協助「關心」相關申請及審查進度。

張惠霖2023年8月起陸續透過陳怡君議員辦公室名義「敦促」北市府工務局、北水處加速業務審查，並替建案邀集市府局處和電信業者辦理臨時用電協調會，品嘉公司則於2023年9月起至2025年2月間每月匯款3萬9000餘元給張惠霖指定金融帳戶，行賄共70萬5894元。

法官認定，陳等7人分別涉犯利用職務機會詐財罪、洗錢罪、不違背職務行收賄罪，陳怡君、張惠霖外，洪于涵、賀璽、張家蓉判徒刑1年10月至2年不等，緩刑2年，支付公庫5至8萬元，褫奪公權3年；高明義、胡偉良各判徒刑6月、1年，褫奪公權3年。

民進黨廉政會主委邱駿彥說，預計2月4日晚上開會討論，一審判決有罪，基本上會先停權，「應該就無法選議員」，處分前會請陳怡君到場說明，上次陳已請假一次，屆時若未到場，廉政委員仍會討論並做出處分。

民進黨 春節

上一則

陸對台循馬杜洛模式？前中國駐美大使崔天凱：不能類比

下一則

玉山前峰山徑遭噴漆10多處 山友批毀容 玉管處緝兇

延伸閱讀

台北市議員陳怡君收賄及詐領助理費 遭重判7年10月

台北市議員陳怡君收賄及詐領助理費 遭重判7年10月
「土方之亂」燒到金融機構 建商盼放寬18月內開工限制

「土方之亂」燒到金融機構 建商盼放寬18月內開工限制
韓前第一夫人金建希弊案 檢控收賄20萬美元、幕後介入國政

韓前第一夫人金建希弊案 檢控收賄20萬美元、幕後介入國政
涉收賄300萬 前台南消防局長李明峯與女密友羈押

涉收賄300萬 前台南消防局長李明峯與女密友羈押

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場