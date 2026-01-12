我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

「新系勝英系」賴瑞隆甩開兒子霸凌陰影 代表民進黨征戰高雄市長

記者徐白櫻／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨2026年高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆勝出。(本報資料照片)
民進黨2026年高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆勝出。(本報資料照片)

民進黨高雄市長初選民調結果揭曉，雖然民調前夕發生家人校園霸凌案，無損立委賴瑞隆領先優勢，最後在4人之中取得領先地位。賴瑞隆強調出身平凡、以「菜市場之子」自居，這次獲得新潮流力挺勝出，年底將代表民進黨對戰國民黨柯志恩。

賴瑞隆今年52歲，東吳大學政治系、台大國發所碩士畢業，曾任陳菊執政時代的高雄市府新聞局長、海洋局長。賴瑞隆強調來自勞工家庭，父親是木工、母親在菜市場賣肉粽。

賴瑞隆在2016年擊敗國民黨立委林國正後進軍國會，現為前鎮小港旗津區立委，本屆以12萬1064 票連任，連續兩屆的得票數都是高雄立委之冠。

去年年中過後，賴瑞隆民調多次領先，穩健個性被黨內形容為「白開水」型選手，不過上月初選最後關頭發生8歲兒子涉入校園霸凌爭議，賴兩度開記者會澄清，並落淚尋求對方家長諒解。賴瑞隆在校園事件後承受很大壓力，身材爆瘦，聲勢也一度受挫。

賴瑞隆昨晚在民調結束後表示，如同政見會說過的「我輸，我會第一個拿起電話恭喜獲勝者。我贏，也會第一個拿起電話拜託隊友們」。無論個人輸贏，團結的心才能守護高雄、守住台灣。

賴瑞隆服務處表示，賴瑞隆預計11時30分發表勝選感言。

民調 國民黨 民進黨

上一則

衛報：中國向歐洲施壓 要求禁止台灣政治人物入境

下一則

蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：承續為台海和平搭橋精神

延伸閱讀

綠南高嘉縣初選民調開跑 藍待協調 還有兩地藍白合難題

綠南高嘉縣初選民調開跑 藍待協調 還有兩地藍白合難題
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
王金平從政50年餐會沒邀鄭麗文 柯志恩、陳其邁到場

王金平從政50年餐會沒邀鄭麗文 柯志恩、陳其邁到場
黑白集／失敗的公關課...綠委賴瑞隆發文貼「陳菊黑白照」

黑白集／失敗的公關課...綠委賴瑞隆發文貼「陳菊黑白照」

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人