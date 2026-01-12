蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：承續為台海和平搭橋精神

今天（13日）是前總統蔣經國逝世38周年，中國國民黨主席鄭麗文上午率中央黨部及桃園地方黨部人員，前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵致意。(記者季相儒／攝影)

今天是蔣經國 逝世38周年的日子，中國國民黨 主席鄭麗文 上午率中央黨部及桃園地方黨部人員，前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵致意。鄭麗文表示，當前國內外局勢嚴峻，盼重新省思蔣經國留下的政治遺產，期許自己秉持「用對的人、做對的事」精神，帶領國民黨為台灣與台海和平開創新局。

鄭麗文指出，蔣經國帶領中華民國度過動盪時期，不僅完成民主和平轉型，也締造經濟奇蹟，從「亞洲四小龍」到高科技半導體產業，皆奠定今日基礎。她表示，面對內外交迫與戰雲密布的局勢，國民黨應承續這樣的精神，深化民主、法治、平等與均富的社會基石，並為台海和平「打開一扇窗、搭起一座橋」。

針對外界傳出她對宜蘭縣長提名提出「三個條件」，鄭麗文澄清，黨內所有提名均依規章辦理，未對任何縣市設置特殊或額外條件，相關說法屬誤傳。

對於台北市長蔣萬安日前表示「我是台灣人」，與她過去自稱「我是中國人」是否不同調，鄭麗文回應，兩者並不衝突。她強調，台灣與中國並非對立概念，身分認同應是包容、開放的，不該被高度政治化或用作仇恨動員。

談及「紐約時報」報導美國可能對台調升關稅至15%，並指台積電將再赴美設廠，鄭麗文批評，政府一年多來的關稅談判過程完全黑箱，未向社會、國會及產業說明，嚴重傷害台灣權益與國格，在野黨也難以有效監督。

至於新北市長選情，鄭麗文表示，黨內協調順利，若進展如預期，可望在農曆年前完成提名。她也表示，未來仍會在各縣市完成提名後，啟動與民眾黨的藍白協商機制。

對於2026年地方選舉前景，鄭麗文坦言「如履薄冰、戰戰兢兢」，但對國民黨執政縣市成績有信心，並期盼在長期由民進黨執政的地區有所突破。