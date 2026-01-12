我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：承續為台海和平搭橋精神

記者季相儒／桃園即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今天（13日）是前總統蔣經國逝世38周年，中國國民黨主席鄭麗文上午率中央黨部及桃園地方黨部人員，前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵致意。(記者季相儒／攝影)
今天（13日）是前總統蔣經國逝世38周年，中國國民黨主席鄭麗文上午率中央黨部及桃園地方黨部人員，前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵致意。(記者季相儒／攝影)

今天是蔣經國逝世38周年的日子，中國國民黨主席鄭麗文上午率中央黨部及桃園地方黨部人員，前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵致意。鄭麗文表示，當前國內外局勢嚴峻，盼重新省思蔣經國留下的政治遺產，期許自己秉持「用對的人、做對的事」精神，帶領國民黨為台灣與台海和平開創新局。

鄭麗文指出，蔣經國帶領中華民國度過動盪時期，不僅完成民主和平轉型，也締造經濟奇蹟，從「亞洲四小龍」到高科技半導體產業，皆奠定今日基礎。她表示，面對內外交迫與戰雲密布的局勢，國民黨應承續這樣的精神，深化民主、法治、平等與均富的社會基石，並為台海和平「打開一扇窗、搭起一座橋」。

針對外界傳出她對宜蘭縣長提名提出「三個條件」，鄭麗文澄清，黨內所有提名均依規章辦理，未對任何縣市設置特殊或額外條件，相關說法屬誤傳。

對於台北市長蔣萬安日前表示「我是台灣人」，與她過去自稱「我是中國人」是否不同調，鄭麗文回應，兩者並不衝突。她強調，台灣與中國並非對立概念，身分認同應是包容、開放的，不該被高度政治化或用作仇恨動員。

談及「紐約時報」報導美國可能對台調升關稅至15%，並指台積電將再赴美設廠，鄭麗文批評，政府一年多來的關稅談判過程完全黑箱，未向社會、國會及產業說明，嚴重傷害台灣權益與國格，在野黨也難以有效監督。

至於新北市長選情，鄭麗文表示，黨內協調順利，若進展如預期，可望在農曆年前完成提名。她也表示，未來仍會在各縣市完成提名後，啟動與民眾黨的藍白協商機制。

對於2026年地方選舉前景，鄭麗文坦言「如履薄冰、戰戰兢兢」，但對國民黨執政縣市成績有信心，並期盼在長期由民進黨執政的地區有所突破。

針對蔡正元、黃呂錦茹及民眾黨前主席柯文哲配戴電子腳鐐一事，鄭麗文痛批民進黨政府濫用司法打壓在野黨，已嚴重破壞司法獨立與民主法治，呼籲人民透過選票，讓台灣重回正常民主軌道。

對於台北市長蔣萬安日前表示「我是台灣人」，與她過去自稱「我是中國人」是否不同調，...
對於台北市長蔣萬安日前表示「我是台灣人」，與她過去自稱「我是中國人」是否不同調，中國國民黨主席鄭麗文回應，兩者並不衝突。她強調，台灣與中國並非對立概念，身分認同應是包容、開放的，不該被高度政治化或用作仇恨動員。(記者季相儒／攝影)
今天（13日）是前總統蔣經國逝世38周年，中國國民黨主席鄭麗文上午前往桃園大溪頭...
今天（13日）是前總統蔣經國逝世38周年，中國國民黨主席鄭麗文上午前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵致意。(記者季相儒／攝影)

鄭麗文 國民黨 蔣經國

上一則

「新系勝英系」賴瑞隆甩開兒子霸凌陰影 代表民進黨征戰高雄市長

下一則

柯文哲談軍購轟「台灣不是民進黨專利」憂台積電變美積電

延伸閱讀

黑白集／國民黨變了？鄭麗文送暖蔡正元「帶著勳章入獄」

黑白集／國民黨變了？鄭麗文送暖蔡正元「帶著勳章入獄」
新聞評論／鄭麗文訪陸2挑戰：化解北京敵意、消除台北疑慮

新聞評論／鄭麗文訪陸2挑戰：化解北京敵意、消除台北疑慮
鄭麗文：國共論壇或鄭習會 不會祕密進行

鄭麗文：國共論壇或鄭習會 不會祕密進行
鄭麗文：鄭習會 不會祕密進行

鄭麗文：鄭習會 不會祕密進行

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人