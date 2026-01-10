盧秀燕籲中央支持免費營養午餐 政院：地方自治事項

台中市長盧秀燕(右）喊話中央，主張應由中央編列營養午餐預算，公平照顧每個縣市的孩子。（記者黑中亮／攝影）

多個縣市陸續推出營養午餐免費政策，台中市長盧秀燕 9日喊話中央，主張應由中央編列預算，公平照顧每個縣市的孩子。行政院發言人李慧芝質疑，盧秀燕誤將「0-6歲國家一起養政策」與「地方自治事項營養午餐」混淆。她強調，台中市獲得750多億統籌款，應該可以照顧好市民，也呼籲地方支持院版財劃法，使大城市和偏鄉沒有落差。

盧秀燕針對提供免費營養午餐表示，每一位總統在競選時，都會說孩子國家養，現在十幾個縣市宣布開辦免費營養午餐，看起來孩子變成地方政府在養。她呼籲應該由中央編列預算，公平地照顧每個縣市的孩子。

李慧芝說，「0-6歲國家一起養」政策從2021年推動以來，2024年進入2.0版，內容包括「育兒津貼」、「擴大平價教保服務量」提高公共化及準公共托育量能、「托育補助」，今年並開始推動「生育給付每胎補到10萬（台幣，下同，約3165美元）」，以及「彈性育嬰留停以日申請」等，希望協助協助年輕一代敢婚、願生、樂養。

至於校園營養午餐，中央一直持續補助弱勢兒童的營養午餐經費，近十年每年都補助21億元給地方政府來照顧全國弱勢兒童。

李慧芝說，營養午餐屬於地方自治事項，目的在培養孩童健康飲食、建立均衡飲食習慣、推動食農教育等，兩者不論政策目的、方向與內容都各有不同，地方政府應該都很熟悉。

她指出，行政院根據新版財劃法編製今年中央政府總預算，地方統籌款大幅增加4165億元，整體達到8841億元。包括行政院、主計總處、財政部 及國發會已多次說明，屬於地方自治事項的部分，請地方用統籌分配稅款來編列預算。

李慧芝說，今年度台中市獲配的中央統籌分配稅款達750餘億，比去年增加3百多億，今年度獲得的中央挹注更超過1000億，財政能力相對很有餘裕，相信能好好照顧市民。她進一步表示，新版財劃法的水平分配嚴重不均，呼籲地方政府要請在地立委支持審議院版財劃法，才能讓大城市與偏鄉的居民沒有照顧落差。