我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

盧秀燕籲中央支持免費營養午餐 政院：地方自治事項

記者李人岳／台北10日電
台中市長盧秀燕(右）喊話中央，主張應由中央編列營養午餐預算，公平照顧每個縣市的孩子。（記者黑中亮／攝影）
台中市長盧秀燕(右）喊話中央，主張應由中央編列營養午餐預算，公平照顧每個縣市的孩子。（記者黑中亮／攝影）

多個縣市陸續推出營養午餐免費政策，台中市長盧秀燕9日喊話中央，主張應由中央編列預算，公平照顧每個縣市的孩子。行政院發言人李慧芝質疑，盧秀燕誤將「0-6歲國家一起養政策」與「地方自治事項營養午餐」混淆。她強調，台中市獲得750多億統籌款，應該可以照顧好市民，也呼籲地方支持院版財劃法，使大城市和偏鄉沒有落差。

盧秀燕針對提供免費營養午餐表示，每一位總統在競選時，都會說孩子國家養，現在十幾個縣市宣布開辦免費營養午餐，看起來孩子變成地方政府在養。她呼籲應該由中央編列預算，公平地照顧每個縣市的孩子。

李慧芝說，「0-6歲國家一起養」政策從2021年推動以來，2024年進入2.0版，內容包括「育兒津貼」、「擴大平價教保服務量」提高公共化及準公共托育量能、「托育補助」，今年並開始推動「生育給付每胎補到10萬（台幣，下同，約3165美元）」，以及「彈性育嬰留停以日申請」等，希望協助協助年輕一代敢婚、願生、樂養。

至於校園營養午餐，中央一直持續補助弱勢兒童的營養午餐經費，近十年每年都補助21億元給地方政府來照顧全國弱勢兒童。

李慧芝說，營養午餐屬於地方自治事項，目的在培養孩童健康飲食、建立均衡飲食習慣、推動食農教育等，兩者不論政策目的、方向與內容都各有不同，地方政府應該都很熟悉。

她指出，行政院根據新版財劃法編製今年中央政府總預算，地方統籌款大幅增加4165億元，整體達到8841億元。包括行政院、主計總處、財政部及國發會已多次說明，屬於地方自治事項的部分，請地方用統籌分配稅款來編列預算。

李慧芝說，今年度台中市獲配的中央統籌分配稅款達750餘億，比去年增加3百多億，今年度獲得的中央挹注更超過1000億，財政能力相對很有餘裕，相信能好好照顧市民。她進一步表示，新版財劃法的水平分配嚴重不均，呼籲地方政府要請在地立委支持審議院版財劃法，才能讓大城市與偏鄉的居民沒有照顧落差。

盧秀燕 財政部

上一則

華航年終+獎金「上看10個月」還擬平均調薪3%+2萬元

下一則

馬英九、蔡英文都受害…台房仲盜賣個資 搜出2億筆遭收押

延伸閱讀

營養午餐免費 台中高雄跟進北市 政院嗆無餘裕補助

營養午餐免費 台中高雄跟進北市 政院嗆無餘裕補助
觀察站／中央惡鬥、民心望治 蔣萬安出手驚醒藍綠諸侯

觀察站／中央惡鬥、民心望治 蔣萬安出手驚醒藍綠諸侯
鄭麗文駁心結說 喊「盧秀燕就是太陽」

鄭麗文駁心結說 喊「盧秀燕就是太陽」
有心結？ 盧秀燕、鄭麗文首度同框 展現好交情

有心結？ 盧秀燕、鄭麗文首度同框 展現好交情

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16
資深媒體人陳文茜（左）積極抗癌，今天凌晨在臉書PO出她為好友胡志強、郝龍斌、邵曉玲彈奏鋼琴的影片，透露4人深摯友誼。圖／取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專

「我活下來了」陳文茜曾被指半年壽命 為郝胡3摯友彈鋼琴

2026-01-03 09:29

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...