黑白集／新政治也有密室 還是柯P說了算

民眾黨前主席柯文哲(右)上周現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿(左)拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母。(本報資料照片)

民眾黨 不分區立委受限「兩年條款」，紛紛遞出辭職書。唯陳昭姿因《人工生殖法》解禁代孕未完成修法，傳出將要留任。黨主席黃國昌稱陳昭姿「狀況特殊」，將由柯文哲 另行處理。阿伯曾稱，「兩年條款」是「新政治」，不同於傳統政黨利益分贓。看來，新政治也有密室死角。

白營稱，陳昭姿接受提名不分區，條件是推動代理孕母制；修法未成，所以留任。只見阿伯解除限制住居，隨即奔赴立院，帶著陳昭姿走訪藍綠黨團，名為遊說代孕，同時也激昂喊話「朝野和解在賴清德 一念之間」。他受到老友柯建銘款待，話題包括「喬總預算」。

原來，「代理孕母」未完待續，另外還有附帶活動。最近張景森喊話柯文哲去找賴清德談一談，柯建銘也歡迎柯文哲到立法院走一走。但是綠媒則酸，柯文哲喊話賴清德，不過是為「解決官司」。可見綠營內部對柯文哲仍然看法兩極。

民眾黨聲稱，柯P將重現「關鍵少數」影響力。矛盾的是，若真要影響大局，「兩年條款」將造成民眾黨團由「見習生」接手，戰力大減，且未來是聽黨主席還是創黨人號令？若藍白因此不合，國會戰力薄弱，地方大選能不受牽連嗎？

柯文哲自稱「朝廷欽犯」，仍要面對黨內「定於一尊」的難題。他不要忘了「司法迫害」的訴求，才是他政治力量的來源，「待價而沽」早成過去式了。（轉載自聯合報）