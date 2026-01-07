我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

黑白集／新政治也有密室 還是柯P說了算

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲(右)上周現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿(左)拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母。(本報資料照片)
民眾黨前主席柯文哲(右)上周現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿(左)拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母。(本報資料照片)

民眾黨不分區立委受限「兩年條款」，紛紛遞出辭職書。唯陳昭姿因《人工生殖法》解禁代孕未完成修法，傳出將要留任。黨主席黃國昌稱陳昭姿「狀況特殊」，將由柯文哲另行處理。阿伯曾稱，「兩年條款」是「新政治」，不同於傳統政黨利益分贓。看來，新政治也有密室死角。

白營稱，陳昭姿接受提名不分區，條件是推動代理孕母制；修法未成，所以留任。只見阿伯解除限制住居，隨即奔赴立院，帶著陳昭姿走訪藍綠黨團，名為遊說代孕，同時也激昂喊話「朝野和解在賴清德一念之間」。他受到老友柯建銘款待，話題包括「喬總預算」。

原來，「代理孕母」未完待續，另外還有附帶活動。最近張景森喊話柯文哲去找賴清德談一談，柯建銘也歡迎柯文哲到立法院走一走。但是綠媒則酸，柯文哲喊話賴清德，不過是為「解決官司」。可見綠營內部對柯文哲仍然看法兩極。

民眾黨聲稱，柯P將重現「關鍵少數」影響力。矛盾的是，若真要影響大局，「兩年條款」將造成民眾黨團由「見習生」接手，戰力大減，且未來是聽黨主席還是創黨人號令？若藍白因此不合，國會戰力薄弱，地方大選能不受牽連嗎？

柯文哲自稱「朝廷欽犯」，仍要面對黨內「定於一尊」的難題。他不要忘了「司法迫害」的訴求，才是他政治力量的來源，「待價而沽」早成過去式了。（轉載自聯合報）

柯文哲 賴清德 民眾黨

上一則

冷眼集／國防部公文成「無」字天書 防得了共諜？

下一則

跑到哭才喊停…罰8歲童跑操場100圈 師挨罰辯「開玩笑」

延伸閱讀

F-16V飛官疑跳傘 賴清德指示全力搜救確保人員平安

F-16V飛官疑跳傘 賴清德指示全力搜救確保人員平安
兩年條款鬆動傳不滿 民眾黨立委換新手 藍綠白互動有變數

兩年條款鬆動傳不滿 民眾黨立委換新手 藍綠白互動有變數
兩年條款鬆動 傳陳昭姿留任釀不滿

兩年條款鬆動 傳陳昭姿留任釀不滿
柯文哲籲賴別分裂台灣 警告綠營：敢搞黃國昌 我就打焦土戰

柯文哲籲賴別分裂台灣 警告綠營：敢搞黃國昌 我就打焦土戰

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）

台男出獄獲收留竟砍老闆全家 連12歲童也不放過

2025-12-31 22:08

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火