我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

2026地方選舉 黃國昌：藍白「拚到最大再合」不用太快形成1對1

記者林銘翰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。(記者曾學仁／攝影)
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。(記者曾學仁／攝影)

迎戰2026年地方選舉，國民黨預計農曆年後拍板藍白整合進度。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨會盡快提出全國共同政見，然後再跟國民黨討論政策願景，接下來才會簽署正式的政黨協議，當中就會清楚載明如何以最好的方式選出最強團隊。

迎戰2026年地方選舉，國民黨預計春節前確定新北市長人選，3月底協調在野陣營人選。民眾黨主席黃國昌昨天表示，台灣的政治處於三角形，兩邊合一定大於第三邊，現在不用太快形成一對一局面，藍白應該各自把基本盤「拚到最大再來合」。

民眾黨上午舉行「賴政府惡意賴帳，台灣民眾黨啟動團體訴訟為退休警消討公道」記者會，傳出國民黨預計農曆年後拍板藍白整合進度，黃國昌受訪時表示，對於傳聞內容很難評論，民眾黨會盡快提出全國共同政見，然後再跟國民黨討論共同政策、政見及願景。

黃國昌說，未來將會以此作為基礎，藍白工作小組進行對接，也會正式簽署政黨協議，清楚載明對選民的承諾、兩黨要共同推動的政見，當然也有各縣市如何相互合作、以最好方式選出最強團隊，並且帶給選民最佳治理，這些事情都按部就班在進行。

黃國昌說明，對於民眾黨而言，民眾黨隨時準備好，持續進行這些工作，國民黨也需要經過內部整合，尊重他們的程序跟時間，但是在這段時間最重要的事情，還是每個人都在工作崗位把事情做到最好，這才是最好的選舉方式，不要辜負人民的期待。

此外，黃國昌昨天表態反對帶職參選縣市首長，遭到民進黨立委王定宇等人質疑雙標。黃國昌今天受訪時則表示，自己的事情自己面對，民進黨真的超級可笑，一天到晚拿別人當擋箭牌，「我早在2018年就提出這個主張，對於任何人都是一樣。」

黃國昌說，民進黨要拿國民黨作為擋箭牌墊背，「但是我只問一件事情，民進黨這些立委為了初選，不來國會工作跑去選區拚初選，對得起選民跟立委這份薪水嗎？講一個道理給所有選民聽，憑什麼領立委薪水躲在選區拚初選？回答這個問題就好。」

黃國昌 民眾黨 國民黨

上一則

星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

延伸閱讀

兩年條款鬆動 傳陳昭姿留任釀不滿

兩年條款鬆動 傳陳昭姿留任釀不滿
柯文哲籲賴別分裂台灣 警告綠營：敢搞黃國昌 我就打焦土戰

柯文哲籲賴別分裂台灣 警告綠營：敢搞黃國昌 我就打焦土戰
嘉義市長之爭 柯文哲Long Stay輔選 鄭麗文：一定做好協調

嘉義市長之爭 柯文哲Long Stay輔選 鄭麗文：一定做好協調
警告綠營 柯文哲：敢搞黃國昌 我打焦土戰

警告綠營 柯文哲：敢搞黃國昌 我打焦土戰

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？