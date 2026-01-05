柯文哲籲賴別分裂台灣 警告綠營：敢搞黃國昌 我就打焦土戰

民眾黨前主席柯文哲（右）4日陪同黨籍嘉義市長參選人張啓楷（左二）掃街拜票。(記者李宗祐／攝影)

民眾黨前主席柯文哲 三天前拜會立院藍、綠立委，前政務委員張景森指政治僵局在柯文哲一念之間、且「黃國昌 小藍路線錯了」，柯昨反擊，不曉得民進黨 目前由誰操盤，把自己關押一年，又派人放話說要如法炮製把黃國昌再搞一遍，「我明白告訴民進黨政府，弄我就算了，如果再搞黃國昌，我一定焦土政策」。

柯文哲還說，台灣政治紛擾就在賴清德總統一念之間，別把台灣搞到四分五裂。

張景森日前在臉書發文表示，民眾黨拜會朝野黨團是正確的第一步，告別黃國昌的「中二搗蛋路線」，並稱解決僵局的關鍵在柯文哲。柯昨和民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷到城隍廟參拜時回應，當前台灣政局的困擾在於執政黨的態度，若賴清德總統上任時能採取「聯合政府」的概念與在野黨協調，就不會搞到今天自找苦吃的局面。

柯文哲說，軍購案過去已付錢，卻有超過6000億元(台幣，下同)軍火沒拿到，政府不僅沒交代，現在又要申請1.25兆元特別預算，且僅提供2張A4紙說明，總要有詳細報告出來，這種態度連民進黨立委都會審得很心虛，「2張紙要換1.25兆元，這不可能的事情」。

柯文哲建議，台灣過去也非沒遇過僵局，去年總預算有僵局也是解決了，政府不能抱持「要審就審，不審拉倒」的態度，三個黨的總召若談不攏，就再各帶一名成員、六人坐下來好好談，一定會有協調結果，所以還是在賴清德的一念之間，「你是高位、有權勢的人，才能去整合其他的人」。

柯表示，自己被關了一年可一笑置之，但聽聞民進黨政府計畫再針對民眾黨現任黨主席黃國昌出手，他絕對無法同意。

柯嗆說，民進黨政府不應把司法當政治工具，如果執政黨真的要對黃國昌動手，「這一次我就不一樣，一定採取焦土政策」。