我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

藍白轟5人憲法法庭：釋憲判決自始無效 徒增事後難題

台灣新聞組／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
憲法法庭於去年「復活」後，2日判決2026年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案，廳長許碧惠出席。(記者曾原信／攝影)
憲法法庭於去年「復活」後，2日判決2026年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案，廳長許碧惠出席。(記者曾原信／攝影)

5名大法官昨針對「辯護人對羈押處分提起準抗告」做出釋憲判決，國民黨立委翁曉玲昨表示，違反程序、判決自始無效；民眾黨則認為，憲法法庭企圖從人權議題著手，提升5人判決正當性，陽謀昭然若揭，並指有更嚴重侵害人權規範應盡速修法解決；民進黨團幹事長鍾佳濱表示，憲法法庭是處理和憲法有關爭議的最終機制，民進黨團尊重大法官所做判決。

民眾黨昨發新聞稿批評，憲法增修條文設大法官15人掌理解釋憲法，5名大法官違法判決，刻意從人權議題著手，企圖提升5人判決正當性，此種陽謀昭然若揭。違憲、違法的5名大法官，不會因提出意見有助被告程序權被保障，就讓違憲的判決合法化、合憲化。

民眾黨說，支持在合法的前提下，各機關可以努力繼續提升台灣人權保障，但應該以合法程序進行。此時5人持續違法判決，訴求人權保障議題，但對各級法院法官、律師，都創造無必要的難題；5名大法官昨天的判決是對刑事訴訟法第416條，採取合憲性解釋，但各級法院法官解釋適用法律時，本來就可以做此種合憲性解釋。

翁曉玲表示，去年底大法官做出憲法訴訟法違憲判決就在「謝恩奉旨」，昨日做出的憲法裁判也並非緊急事項，大法官積極表現，只是讓大家看笑話。

大法官 民眾黨 民進黨

上一則

傳黃仁勳本月訪台 邀供應鏈吃「兆元宴」

下一則

陳水扁主持網路節目 保外就醫身分惹議

延伸閱讀

台憲法法庭再出手 3大法官仍缺席

台憲法法庭再出手 3大法官仍缺席
台灣半總統制下的責任斷裂

台灣半總統制下的責任斷裂
首席大法官年終報告迴避川普政府爭議 談歷史、司法獨立

首席大法官年終報告迴避川普政府爭議 談歷史、司法獨立
新聞評論／「德」意志綁架 歷史會記住誰讓憲政空前混亂

新聞評論／「德」意志綁架 歷史會記住誰讓憲政空前混亂

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位