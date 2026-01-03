藍白轟5人憲法法庭：釋憲判決自始無效 徒增事後難題

憲法法庭於去年「復活」後，2日判決2026年首宗釋憲案，也是繼去年12月19日宣判憲訴法修正案違憲失效後，首件釋憲案，廳長許碧惠出席。(記者曾原信／攝影)

5名大法官 昨針對「辯護人對羈押處分提起準抗告」做出釋憲判決，國民黨立委翁曉玲昨表示，違反程序、判決自始無效；民眾黨 則認為，憲法法庭企圖從人權議題著手，提升5人判決正當性，陽謀昭然若揭，並指有更嚴重侵害人權規範應盡速修法解決；民進黨 團幹事長鍾佳濱表示，憲法法庭是處理和憲法有關爭議的最終機制，民進黨團尊重大法官所做判決。

民眾黨昨發新聞稿批評，憲法增修條文設大法官15人掌理解釋憲法，5名大法官違法判決，刻意從人權議題著手，企圖提升5人判決正當性，此種陽謀昭然若揭。違憲、違法的5名大法官，不會因提出意見有助被告程序權被保障，就讓違憲的判決合法化、合憲化。

民眾黨說，支持在合法的前提下，各機關可以努力繼續提升台灣人權保障，但應該以合法程序進行。此時5人持續違法判決，訴求人權保障議題，但對各級法院法官、律師，都創造無必要的難題；5名大法官昨天的判決是對刑事訴訟法第416條，採取合憲性解釋，但各級法院法官解釋適用法律時，本來就可以做此種合憲性解釋。

翁曉玲表示，去年底大法官做出憲法訴訟法違憲判決就在「謝恩奉旨」，昨日做出的憲法裁判也並非緊急事項，大法官積極表現，只是讓大家看笑話。