我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

觀察站／兩個太陽如何互動 看黃國昌怎接招

記者 劉懿萱
聽新聞
test
0:00 /0:00
前民眾黨主席柯文哲（左）親赴立院展現遊走藍綠的本領，讓即將失去立院舞台的黃國昌（右）顯得渺小。（中央社）
前民眾黨主席柯文哲（左）親赴立院展現遊走藍綠的本領，讓即將失去立院舞台的黃國昌（右）顯得渺小。（中央社）

民眾黨前主席柯文哲近期復出動作頻頻，2日為推動代理孕母入法，親赴立院拜訪藍綠；先對著藍營直指台灣所有問題只在賴清德總統一念之間，卻又被綠營視為突破總預算卡關的一線希望，彷彿讓民眾黨又變成藍綠爭相拉攏的關鍵少數。相較於與國民黨互動密切的民眾黨主席黃國昌，沒實際黨權的柯文哲，更像民眾黨自轉一周後重新見到的太陽。

柯文哲因京華城案纏身，歷經一年多羈押禁見的政治空窗期，近期法院言詞辯論結束後，「復出」動作頻頻。柯文哲交保後啟動土城10講，現已更新到第4講，分享他在土城看守所期間的閱讀書籍，再與黃國昌直播、站台輔選，今日更將南下嘉義為民眾黨地委張啓楷輔選，一舉一動都是小草關注焦點。

柯文哲曾在直播脫口，要自動請纓住南部，面對兩顆太陽言論，又說「兩個太陽比沒有太陽好」，稱小黨兩個太陽都怕熱度不夠，甚至考量到黃國昌參選新北市長後分身乏術，提出久住南部以輔選南部小雞的想法，為民眾黨營造南北各有一顆太陽。

柯文哲在民眾黨執行兩年條款的前夕，昨日藉人工生殖法議題拜會朝野黨團，但其實人工生殖法案的卡關爭議點，仍在於開放的範圍，政院版與代理孕母脫鉤，僅開放單身女性與女性同志，但陳昭姿想解決不孕夫妻困境。柯文哲國會一日遊全程未觸及議題核心，反倒是藉由議題彰顯他在黨團運作上的主導性。

2日最令人玩味的莫過於柯文哲受訪時，對不分區立委兩年條款態度轉趨曖昧。黃國昌曾說，柯文哲稱讚他當初在8月黨代表大會上堅持兩年條款，「這件事是對的」；但柯文哲昨天一句「私下再討論」、「黨內問題黨內解決」，更親赴立院展現遊走藍綠的本領，讓即將失去立院舞台的黃國昌顯得渺小，未來柯文哲、黃國昌兩大太陽將如何互動，自然備受矚目。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

上一則

台SIM卡換發新制惹怨 上路4天轉彎 藍委：打詐不力還擾民

下一則

高雄績優心衛主管性侵被督導少女 公務資料庫成「選妃冊」

延伸閱讀

官司賠掉積蓄 柯文哲：要陳佩琪找工作賺點生活費

官司賠掉積蓄 柯文哲：要陳佩琪找工作賺點生活費
黃國昌瘦身變了一個人 大方秀前後對照「Do the best」

黃國昌瘦身變了一個人 大方秀前後對照「Do the best」
藍竹市禮讓高虹安 黨內爆雜音 前立委：那黃國昌是否應棄選

藍竹市禮讓高虹安 黨內爆雜音 前立委：那黃國昌是否應棄選
黃國昌為戰新北造勢 柯文哲驚喜現身 上千小草歡呼

黃國昌為戰新北造勢 柯文哲驚喜現身 上千小草歡呼

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位