賴清德新年談話火藥味濃 這些內容被諷「皇帝詔曰」

賴清德總統1日發表元旦談話時說，在野黨明知彈劾案根本無法在立法院通過，還在浪費時間，他呼籲藍白應該做「正事」。（記者潘俊宏／攝影）

新年伊始，朝野瀰漫濃濃火藥味。對於藍白發動彈劾 ，賴總統昨表示，在野黨明知彈劾案根本無法在立法院都通過，還在浪費時間，他呼籲藍白應該做「正事」，盡速審查國防特別預算條例、中央政府總預算。藍白陣營立刻反擊說，大罷免 才是浪費時間，惡搞台灣社會一整年，更批賴把自己和行政院長卓榮泰變成憲政體制怪獸，總統文告宛如「皇帝詔曰」。

本報系聯合報報導，昨天總統府前舉行元旦升旗典禮，賴總統以「韌性之島、希望之光」為題發表新年談話，他表示，過去一年，許多福國利民法案遭政治杯葛且嚴重延宕，甚至被強行通過許多有違憲之虞的法案；單一權力無限擴張，受苦的是民眾，被毀棄的是國家。

賴總統說，希望去年的僵局不會延續到今年，攸關國家生存發展的建設不會再因杯葛而停滯；他身為總統將積極行動，促成朝野合作，只要有助於化解對立、凝聚共識，願意在合憲方式下，赴立法院國情報告。

賴總統強調，國民黨及民眾黨立委席次，沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾根本無法在立法院都通過，在野還要提案，浪費時間。他表示，若立院一定要彈劾他，「至少正事也應該要做」，牽涉到國家生存發展的國防特別預算，攸關人民生活的總預算應排入審查。

針對賴總統新年談話，民眾黨主席黃國昌表示，2013年民進黨在蘇貞昌主席帶領下，針對毀憲亂政的行為要發動彈劾，那時民進黨不要說三分之二，連二分之一都不到；蘇貞昌當時講的話，到現在賴清德 全部都忘得乾乾淨淨的。

黃國昌表示，去年浪費台灣人一整年的時間來搞大罷免，最後搞到32比0；民進黨立法院黨團總召柯建銘都在說，大罷免在背後指揮的就是賴總統，「賴清德總統要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？」

鄭麗文說，國民黨希望懷抱著正向的心情，過去的風雨與紛擾，希望轉換全新的心情，不要在內部自己找敵人，停止內鬥，放下仇恨。

國民黨立院黨團表示，趕快依憲法進行國情報告，並且針對彈劾案來答辯，才是賴總統新的一年最該做的事。