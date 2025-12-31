我的頻道

400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下滾向觀眾

美股2025封關收黑 但三大股指全年漲幅強勁

總統府升旗典禮 賴清德與韓國瑜握手致意、與鄭麗文零互動

記者周佑政／台北即時報導

中華民國115年元旦總統府升旗典禮今天舉行，賴清德總統（左）與副總統蕭美琴（右）揮舞國旗向一同參與典禮的嘉賓與民眾致意。（記者余承翰／攝影）
今天是中華民國115年元旦，賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜國民黨主席鄭麗文等朝野領袖共同出席總統府升旗典禮。賴總統入場時與卓揆、韓國瑜等握手致意，但鄭麗文所站位置較遠，賴、鄭雙方並無互動。

總統府元旦升旗典禮由四大醫事團體共同擔主辦單位，上午近6時30分賴總統在蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人陪同下入場，賴總統手上揮舞小型國旗，並依序與卓榮泰、韓國瑜、司法院代理院長

謝銘洋、考試院長周弘憲及監察院副院長李鴻鈞等握手致意。

隨後升起典禮開始，國歌領唱團由醫護人員及超馬選手陳彥博五組成，唱國歌時賴總統、蕭美琴等政要都開口唱國歌，而向國旗敬禮後禮成，賴總統與蕭美琴向現場群眾揮手致意後離場。

總統府前元旦升旗典禮，依往例都會邀五院院長及在野黨領袖參與。2004年，國民黨時任黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜一同率支持者參加總統府前升旗活動；2007年，當時國民黨主席馬英九也曾參加總統府前升旗。但連戰、馬英九都僅在管制區外與民眾一同升旗。

國民黨在野時，多半自辦元旦升旗活動，鄭麗文是國民黨在野時期，第三位參加總統府前元旦升旗的黨主席。民眾黨主席黃國昌今未出席總統府前升旗，他參加新北市升旗活動。

中華民國115年元旦總統府升旗典禮今天舉行，賴清德總統與副總統蕭美琴揮舞國旗向一...
中華民國115年元旦總統府升旗典禮今天舉行，國民黨主席鄭麗文出席時拿著國旗拍照。...
國民黨 韓國瑜 鄭麗文

台公職獸醫荒 聽到要管流蕩犬就嚇跑

