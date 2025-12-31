我的頻道

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

纏訟7年 馬英九三中案仍無罪 馬辦籲各界應站出來反「東廠」迫害

記者鄭媁／台北31日電
前總統馬英九涉「三中案」，台灣高等法院31日宣判維持無罪。（本報資料照片）
纏訟七年的「三中案」，台灣高等法院今駁回上訴，前總統馬英九仍維持無罪。對高等法院判決結果，馬英九辦公室今表示，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

馬辦指出，馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。

馬辦強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬前總統的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中時任黨主席馬英九一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

馬辦表示，令人遺憾的是，這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過十年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬前總統一人。而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬辦呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

賴清德：中國軍演非單一事件 對區域穩定帶來高度風險

賴清德指民眾黨讚揚普亭、擁抱習近平未道歉 白營提告求償百萬

