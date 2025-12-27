我的頻道

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

彈劾賴清德總統成案 明年5月19日表決

台灣新聞組／台北27日電
國民黨團、民眾黨團於立法院會提案彈劾賴清德總統，民進黨立委舉牌抗議「彈劾亂台」，國民黨立委也舉牌反諷「昨日尹錫悅、今日賴清德」。(記者葉信菉／攝影)
行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨團、民眾黨團昨日分別對賴清德總統提出彈劾案，藍白以60票比51票挾人數優勢通過，將二度邀被彈劾人賴總統赴立法院說明，並於明年5月19日進行彈劾案記名投票表決。彈劾賴總統案成立後，立院下一步將召開全院委員會啟動彈劾程序。

藍白黨團分別發動彈劾賴總統提案，兩黨團最大差別在於，國民黨團未確定整個彈劾案的期程，必須留到全院委員會再討論，民眾黨團則是明確訂出期程規畫。藍白昨在立法院會以復議方式，重行決定包括全國舉辦彈劾說明會的時程、被彈劾人說明時間、彈劾投票時間等，經表決通過後，彈劾案列入院會議程。

根據藍白彈劾總統時程表，全院委員會將在明年1月14日、15日舉行公聽會，聽取社會公正人士意見，並在明年1月21日、22日以及5月13日、5月14日邀請被彈劾人賴總統列席說明。明年4月27日舉行聽證會，邀政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言後，由立委進行詢問，最後在明年5月19日進行彈劾案投票。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，賴總統就職以來，沒收國家的民主與憲政，踐踏憲法，他們才提出彈劾案。民眾黨團總召黃國昌表示，賴總統侵犯憲政秩序，就該透過彈劾程序來追究其責任，彰顯國會在民主憲政下的價值。

民進黨立院黨團幹事長立委鍾佳濱表示，在野黨把憲判當空氣、拿彈劾當遊戲，呼籲在野黨不要做出違法、違憲的決定。

此外，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲失效，憲法法庭得以重新運作。國民黨立院黨團提出「公民投票法」部分條文修正草案，主張憲法法庭判決也可經由公投交由人民複決，該案昨天於立法院逕付二讀。

彈劾 投票 國民黨

