藍白合 新竹市長選舉國民黨禮讓高虹安

記者屈彥辰／台北27日電
國民黨第22屆第1任中央常務委員選舉公告，26日由國民黨副主席兼秘書長李乾龍（右）與副秘書長兼組發會主委李哲華（左）張貼。(記者許正宏／攝影)
國民黨第22屆第1任中央常務委員選舉公告，26日由國民黨副主席兼秘書長李乾龍（右）與副秘書長兼組發會主委李哲華（左）張貼。(記者許正宏／攝影)

國民黨昨於中央黨部公布張貼國民黨第22屆第1任中央常務委員選舉公告，副主席兼秘書長李乾龍受訪表示，正規畫艱困選區縣市的行動中常會，黨主席鄭麗文將下鄉並親自主持，而新竹市長選舉提名將會禮讓現任新竹市長高虹安，國民黨不推派候選人。

國民黨昨由李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華共同張貼第22屆第1任中央常務委員選舉公告。中常委選舉將於下周二、三登記，明年1月31日進行投票。

對於未來舉辦行動中常會的相關規畫，李乾龍受訪表示，目前仍在規畫中，應該會先到幾個艱困選區，從中、南部先辦，鄭麗文一定會親自主持，希望全台跑透透，由行動中常會先開始，以後也會陸續到各地方辦理宣講會，持續宣揚黨的理念。

李乾龍表示，為藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。

此外，國民黨新聘陸委會前副主委張顯耀出任智庫執行長，本還要續任命為副主席，甚至傳將委任張顯耀負責國民黨2026年地方大選南部選務操盤。李乾龍說，張顯耀目前只有1項人事命令智庫執行長而已。是否確定不聘張顯耀為副主席？李說，「這是確定的」。

何時訪中？鄭麗文：盼明年上半年 與習近平見面才會去
紀念行憲日？行政院、監察院等憲政機關靜悄悄
藍白提設未來帳戶 鄭麗文：美國孩子有 台灣孩子不能少
藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問

