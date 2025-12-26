我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

藍白提設未來帳戶 鄭麗文：美國孩子有 台灣孩子不能少

台灣新聞組／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文。（記者林俊良／攝影）
國民黨主席鄭麗文。（記者林俊良／攝影）

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨共同宣布要成立台灣未來帳戶（TFA）。黃國昌批，民進黨政府的少子化辦公室從沒成立，因此藍白擬推台灣未來帳戶特別條例；鄭麗文喊，美國孩子有的，台灣孩子也不能少，且政策核心是讓每個台灣孩子都能贏在起跑線。

黃國昌指出，看到台灣出生率1.18，在世界上已是倒數，最近一年跌到0.89更是敬陪末座，但民進黨政府少子化辦公室從沒成立，只會做大內宣，因此藍白擬推台灣未來帳戶特別條例，政府設立帳戶初始投入第一筆5萬（台幣，下同），每一年政府再存入1萬元至12歲為止「這不是一次性的補貼，是長期性的投資。」

黃國昌說，基金初始規模1130億，就能投資國家未來，比過去撥補台電幾千億，錢好像丟到水裡，但這筆錢是到每個小孩帳戶裡，看得到、摸得到、長大用得到，留給下一代的不是負債，而是資產。

鄭麗文表示，台灣未來帳戶的構思，是借鑑與優化國外相關經驗，美國有「川普帳戶」，英國、新加坡也有類似規畫；當看到政府可能要用大筆資金投資美國時，「美國孩子有的，台灣孩子也不能少」。

鄭麗文指出，這是藍白智庫、專家學者，包括智庫副董事長陳冲，深度討論後推出的國家級戰略工程。政策核心是讓每個台灣孩子都能「贏在起跑線，自主創人生」；草案已初步擬定，接下來藍白黨團會有更專業完整的討論，將在立法院積極推動，召開公聽會集思廣益。

黃國昌 鄭麗文 民進黨

上一則

電子煙菸害入侵校園 小六生網購揪同學一起抽

下一則

廠商提解約 雪山三六九山莊重建恐十年一場空

延伸閱讀

藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問

藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問
鄭麗文新人事 張顯耀政壇3進3出 掌國民黨智庫

鄭麗文新人事 張顯耀政壇3進3出 掌國民黨智庫
國民黨2026首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問

國民黨2026首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問
鄭麗文談國防預算：台灣安全 不是價格決定

鄭麗文談國防預算：台灣安全 不是價格決定

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單