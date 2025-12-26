藍白提設未來帳戶 鄭麗文：美國孩子有 台灣孩子不能少

國民黨主席鄭麗文。（記者林俊良／攝影）

國民黨主席鄭麗文 和民眾黨主席黃國昌 昨共同宣布要成立台灣未來帳戶（TFA）。黃國昌批，民進黨 政府的少子化辦公室從沒成立，因此藍白擬推台灣未來帳戶特別條例；鄭麗文喊，美國孩子有的，台灣孩子也不能少，且政策核心是讓每個台灣孩子都能贏在起跑線。

黃國昌指出，看到台灣出生率1.18，在世界上已是倒數，最近一年跌到0.89更是敬陪末座，但民進黨政府少子化辦公室從沒成立，只會做大內宣，因此藍白擬推台灣未來帳戶特別條例，政府設立帳戶初始投入第一筆5萬（台幣，下同），每一年政府再存入1萬元至12歲為止「這不是一次性的補貼，是長期性的投資。」

黃國昌說，基金初始規模1130億，就能投資國家未來，比過去撥補台電幾千億，錢好像丟到水裡，但這筆錢是到每個小孩帳戶裡，看得到、摸得到、長大用得到，留給下一代的不是負債，而是資產。

鄭麗文表示，台灣未來帳戶的構思，是借鑑與優化國外相關經驗，美國有「川普帳戶」，英國、新加坡也有類似規畫；當看到政府可能要用大筆資金投資美國時，「美國孩子有的，台灣孩子也不能少」。

鄭麗文指出，這是藍白智庫、專家學者，包括智庫副董事長陳冲，深度討論後推出的國家級戰略工程。政策核心是讓每個台灣孩子都能「贏在起跑線，自主創人生」；草案已初步擬定，接下來藍白黨團會有更專業完整的討論，將在立法院積極推動，召開公聽會集思廣益。