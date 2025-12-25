我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

檢斥態度不佳求刑28年半 柯文哲：起訴書如網軍大全

記者王聖藜、林孟潔／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市前市長柯文哲指出，司法本應維護公平正義，不應成為政治工具，多數司法人員奉公守法，但少數檢察官卻幾乎摧毀社會對司法的信任。（記者季相儒／攝影）
台北市前市長柯文哲指出，司法本應維護公平正義，不應成為政治工具，多數司法人員奉公守法，但少數檢察官卻幾乎摧毀社會對司法的信任。（記者季相儒／攝影）

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，昨全案言詞辯論終結，柯離開法院嗆總統賴清德讓司法人員胡搞瞎搞「像崇禎皇帝」；檢察官以柯曾在法庭爆粗口、丟擲水瓶，犯後態度不佳，建議判柯有期徒刑28年6月。

合議庭已排定明年3月26日下午2時30分宣判，審判長庭末諭知柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇宣判當天應到庭，若不到庭得命拘提。

柯答辯說，檢方起訴書是「網軍大全巨作」，他羈押看守所一年時自我反省「我連自己都保護不好，怎麼保護台灣人民？」柯說，京華城全案會成為歷史事件，希望政治力不要介入，讓法院公平處理。

他說，京華城案對司法傷害甚大，他一輩子信念就是「心存善念，盡力而為」，盡力而為很簡單，但心存善念很難，尤其被抹黑誣陷時。在他能力範圍內會盡力維持司法獨立性，不再做政治工具。

檢察官說，柯文哲偵審程序時一再聲稱遭「政治迫害」、「政治偵防」，審判期間多次在法庭上髒話辱罵檢察官，並向檢察官丟擲物品，還容任支持者包圍地檢署、以網路恐嚇檢察官，犯後態度不佳，建請判處28年6月徒刑，和起訴時求刑相同。

柯也說，讓他很難過的是以前3個同事前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮，本來都是很奉公守法、認真做事的公務員，結果惹得家破人亡，遭司法追殺，不要說受盡司法折磨，每天要出庭有心理壓力，單單律師費就是很大負擔。

柯強調，台灣已經民主化30多年，不應還出現押人取供、羅織罪名、脅迫證人的事情，賴清德總統說他沒有干預司法，他要跟賴清德總統講，讓少數的司法人員胡搞瞎搞「這就是賴的責任呀！」、「你怎麼會說沒有干預司法？」

賴清德 柯文哲 民眾黨

上一則

前台南消防局長李明峯閃辭又負傷 涉貪遭約談

下一則

王世堅嗆廢死：不必再多討論、不服的人拜託移民

延伸閱讀

京華城案辯論終結3/26宣判 審判長：柯文哲必須到庭

京華城案辯論終結3/26宣判 審判長：柯文哲必須到庭
柯文哲法庭丟水瓶爆粗口 檢斥態度不佳 建請法院判28.5年

柯文哲法庭丟水瓶爆粗口 檢斥態度不佳 建請法院判28.5年
賣競選物被查 柯文哲嗆也查扁蔡賴

賣競選物被查 柯文哲嗆也查扁蔡賴
柯文哲聲請解除限制住居 北院裁准

柯文哲聲請解除限制住居 北院裁准

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列