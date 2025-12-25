我的頻道

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問

記者鄭媁／台北25日電
國民黨主席鄭麗文24日在中常會宣布2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介(右起)、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄、屏東與台東。(記者林俊良／攝影)
國民黨中常會昨通過2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄、屏東與台東。黨主席鄭麗文同時宣布，將邀請立法院前院長王金平擔任國民黨最高顧問。

鄭麗文表示，前天在副主席兼秘書長李乾龍陪同下，特別拜會王金平，主要邀請王金平，盼他出任黨最高顧問，王金平一口答應，預計1月初她會到王金平辦公室正式邀請。

鄭麗文表示，王金平從政50年來，大家都知道他對國民黨貢獻卓著，在王退而不休這段時間，希望王金平對國民黨持續貢獻。不管是他的豐沛人脈、社會威望，過去黨內長年與他相處與互動，王都非常願意繼續為國民黨盡一份心力。

此外，王金平21日在高雄巨蛋漢來飯店舉辦「從政50周年感恩餐會」，鄭麗文未到場，引發聯想。鄭麗文也在會中澄清，此次感恩餐會一開始就定調高雄在地，如果邀請黨主席，就得邀請歷任黨主席、五院院長與總統，規模就不一樣了。

鄭麗文說，王金平在高雄辦餐會是因為鄉親熱情，不希望鋪張高調，而國民黨地方黨部主委是柯志恩，王金平才會說，代表國民黨的是柯志恩，引起不必要聯想、擴大解讀，因此，她特地在中常會正式澄清。

鄭麗文說，她與王金平固定有餐會，兩人常見面。王金平退休後的重要使命與願望，就是促進台灣內部和諧與團結，全力推動兩岸和平，她非常認同王這樣的願望，台灣不能再內耗、對立與莫須有的仇恨，面對強權與迫害，國民黨毫不畏懼，全力反擊。

