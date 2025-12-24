藍委提案排程：5大法官憲訴法判決無效

國民黨立院黨團23日提案，建請立院作成決議，針對五名大法官予以嚴厲譴責，此次憲法法庭未依法合法組成，判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效。圖為程委會主席翁曉玲（前排中）接受媒體訪問。(記者屈彥辰／攝影)

憲法訴訟法五名大法官 判決，遭在野批評違憲。國民黨立院黨團昨天提案，建請立院作成決議，針對五名大法官予以嚴厲譴責，此次憲法法庭未依法合法組成，判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效；立法院程序委員會已納入本周五院會討論事項第一案。另外，在野黨祭出對總統、閣揆「雙彈劾 」，彈劾賴清德 總統案，立院程序委員會列入本周五院會議程；藍白立委也赴監察院陳情，要求監委彈劾卓揆。

針對五名大法官的判決，國民黨團提案指出，無論從修正後或修正前的憲訴法，憲法法庭作成判決都應符合最低參與評議人數的規定，本案僅有五名大法官參與，甚至「排除異己」，將另外三名不願違憲違法而拒絕參與評議的大法官屏除在外，無論依舊制或去年通過的修正規定，皆不符合法定人數，程序上存在重大瑕疵。

提案表示，大法官為向賴清德總統表忠，身為憲法守護者，卻甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心，爰此，建請立法院作成決議，針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。

此外，國民黨團提案修正「公民投票法」，將憲法法庭判決納入公民複決事項，程序委員會也排入本周五院會議程。國民黨團書記長羅智強表示，這是用「更大的民主」解決爭議；民進黨團幹事長鍾佳濱則質疑，如何判斷憲法法庭違法？

另一方面，立院程委會昨天中午開會，民進黨立委王義川大酸藍白立委：「彈劾賴清德又不會過，就是把賴清德叫來罵；不是說六、七成民意支持嗎，卻又不敢倒閣？」然最終彈劾賴清德總統案經舉手表決，九人贊成、九人反對，會議主席翁曉玲表示贊成，通過列入本周五院會議程。

在野黨立委聯手提案彈劾賴總統，且將依法邀「被彈劾人」賴總統到立院列席說明，總統府發言人郭雅慧昨天表示，「只要是合法合憲以及完備的程序，我們都會給予尊重」。

針對卓榮泰不副署再修版財劃法，藍白立委昨上午赴監察院提出陳情，要求監委彈劾。卓榮泰同一時間剛好在隔一條街的行政院主持行政院經發會，他說，經發會開會，才是對國家最有幫助、真正該辦的事。