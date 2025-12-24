我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

藍委提案排程：5大法官憲訴法判決無效

記者屈彥辰、黃婉婷／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立院黨團23日提案，建請立院作成決議，針對五名大法官予以嚴厲譴責，此次憲法法庭未依法合法組成，判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效。圖為程委會主席翁曉玲（前排中）接受媒體訪問。(記者屈彥辰／攝影)
國民黨立院黨團23日提案，建請立院作成決議，針對五名大法官予以嚴厲譴責，此次憲法法庭未依法合法組成，判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效。圖為程委會主席翁曉玲（前排中）接受媒體訪問。(記者屈彥辰／攝影)

憲法訴訟法五名大法官判決，遭在野批評違憲。國民黨立院黨團昨天提案，建請立院作成決議，針對五名大法官予以嚴厲譴責，此次憲法法庭未依法合法組成，判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效；立法院程序委員會已納入本周五院會討論事項第一案。另外，在野黨祭出對總統、閣揆「雙彈劾」，彈劾賴清德總統案，立院程序委員會列入本周五院會議程；藍白立委也赴監察院陳情，要求監委彈劾卓揆。

針對五名大法官的判決，國民黨團提案指出，無論從修正後或修正前的憲訴法，憲法法庭作成判決都應符合最低參與評議人數的規定，本案僅有五名大法官參與，甚至「排除異己」，將另外三名不願違憲違法而拒絕參與評議的大法官屏除在外，無論依舊制或去年通過的修正規定，皆不符合法定人數，程序上存在重大瑕疵。

提案表示，大法官為向賴清德總統表忠，身為憲法守護者，卻甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心，爰此，建請立法院作成決議，針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。

此外，國民黨團提案修正「公民投票法」，將憲法法庭判決納入公民複決事項，程序委員會也排入本周五院會議程。國民黨團書記長羅智強表示，這是用「更大的民主」解決爭議；民進黨團幹事長鍾佳濱則質疑，如何判斷憲法法庭違法？

另一方面，立院程委會昨天中午開會，民進黨立委王義川大酸藍白立委：「彈劾賴清德又不會過，就是把賴清德叫來罵；不是說六、七成民意支持嗎，卻又不敢倒閣？」然最終彈劾賴清德總統案經舉手表決，九人贊成、九人反對，會議主席翁曉玲表示贊成，通過列入本周五院會議程。

在野黨立委聯手提案彈劾賴總統，且將依法邀「被彈劾人」賴總統到立院列席說明，總統府發言人郭雅慧昨天表示，「只要是合法合憲以及完備的程序，我們都會給予尊重」。

針對卓榮泰不副署再修版財劃法，藍白立委昨上午赴監察院提出陳情，要求監委彈劾。卓榮泰同一時間剛好在隔一條街的行政院主持行政院經發會，他說，經發會開會，才是對國家最有幫助、真正該辦的事。

彈劾 大法官 賴清德

上一則

中選會人事綠營有異見 游盈隆自嘲：我就是過河卒子

延伸閱讀

藍白提案彈劾 將邀賴清德列席國會 府：只要合法合憲都給予尊重

藍白提案彈劾 將邀賴清德列席國會 府：只要合法合憲都給予尊重
境外敵對勢力威脅持續升高 賴清德：全社會防衛韌性要邁向法制化

境外敵對勢力威脅持續升高 賴清德：全社會防衛韌性要邁向法制化
日本前法務大臣：日本會竭盡所能 絕不容「台灣有事」

日本前法務大臣：日本會竭盡所能 絕不容「台灣有事」
藍白排案彈劾賴清德 明年520表決

藍白排案彈劾賴清德 明年520表決

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍