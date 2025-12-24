我的頻道

新聞評論／對司法關說訾議不告不理 北檢還能神勇如昔？

台北地檢署。(本報資料照片)
憲法法庭五名大法官排除三名大法官意見，並判決憲訴法修正條文違憲失效，有媒體報導黨政高層曾與大法官蔡宗珍「溝通」，民眾黨主席黃國昌批若有關說已是刑事犯罪，請總統府與行政院公開說明，並赴北檢告發；異常的是，總統府及憲法法庭都表示不回應，北檢也是「不告不理」，這個政府到底出了什麼問題？

憲法法庭判決憲訴法修正條文違憲失效之際，有媒體報導，今年大罷免攻防時，「憲法法庭傳出三人同一戰線」，府院即請和蔡宗珍有深交的黨政高層溝通，但顯然踢到鐵板；媒體還指出，前總統蔡英文當年要提名蔡宗珍出任大法官時，黨內就有人反對。報導內容不僅點出這次憲法法庭判決可能涉及關說，且若有似無把矛頭指向當年提名蔡宗珍的前總統蔡英文，即使圈外人也可感覺「水很深」；但對外界如此重大的「指控」，總統府及憲法法庭的不回應，的確不尋常。

黃國昌指若真如媒體報導，府院高層關說司法，「不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為！」所有參與者應負起政治責任辭職下台，檢方更應立即究辦；民眾黨赴北檢告發，其實已凸顯北檢在此事件陷入被動，過去處理司法關說案件，北檢的神勇表現已不復見。

北檢過去曾主動偵辦涉及司法關說的案件，最著名案例是2013年總統府與檢察總長黃世銘主導的9月政爭；時隔12年，關說大法官的傳聞甚囂塵上，國會也砲聲隆隆，北檢卻還要等人來鈴申告，不免予人江河日下之慨。

到底有沒有黨政或府院高層找蔡宗珍大法官「溝通」，真相有待釐清，但憲訴法修正條文被五名大法官判決違憲，綠營見獵心喜，還整理出藍白逕付二讀法案高達35件，除了憲訴法等16件已三讀，尚有不在籍投票、離島建設條例等19件待三讀，盼憲法法庭能繼續處理這些法案。

不知是老天有眼還是太湊巧，今年5月13日立院三讀通過的刑法修正案增訂「不法關說罪」，偏偏不是逕付二讀的法案；修法過程中民進黨也提出自己的加嚴版本，認為除了請託、關說，連施壓都加以處罰，但被藍委以要件不明確未納入。後來行政院未覆議也未釋憲，總統府5月底公布施行，如今派上用場，民進黨千算萬算，可能沒想到這條會先用到自己身上。

刑法修正案增訂「不法關說罪」，處罰對象是利用職務、身分或其他影響力，向法官、檢察官或其監督長官進行不法關說或請託者。大法官在憲法訴訟中亦具備法官身分，從法律邏輯上看，大法官應屬於該罪所保護的司法獨立範疇，且為受規範的「被關說對象」，關說或請託自然不為法所許可。

不法關說罪屬公訴罪，北檢若如神勇如昔，就該不待立委告發、主動介入偵辦；如今有立委來地檢署告發，北檢如何一展身手，全民都在看。

