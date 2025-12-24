我的頻道

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

中選會人事綠營有異見 游盈隆自嘲：我就是過河卒子

台灣新聞組／台北24日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)

獲行政院提名為中選會主委的台灣民意基金會董事長游盈隆昨天表示，這是苦差事、跳火坑，接下來他就是過河卒子，接受最嚴厲的考驗。傳出綠營內部對這項提名有雜音，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，社會對游的言行有不同看法，但擔任主委重點在於嚴守中立、公正主持選務，未來審查將嚴守「適格、適任」原則。

本報系聯合報報導，行政院前天公布中選會委員提名名單，將送立院行使同意權。對於被提名，游盈隆表示，這不是爽缺，更不是肥缺，接下來「我就是過河卒子」，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

民眾黨團總召黃國昌說，敬重游盈隆敢講真話的態度，同時也看重他在政治學及民調等方面的專業，然而人事同意權案必須公事公辦，既然進入立法院審查就沒有個人情誼，「我們就是理性負責地嚴格審查，以回應人民的期待」。

黃國昌也說，等到民眾黨團收到正式公文，就會發問卷給所有被提名人，問題包含是否贊成公投綁大選、是否支持國內移轉投票等，問卷答覆內容將影響民眾黨團票意向，但他擔心的是，游盈隆恐怕不是被在野黨封殺，而是會被民進黨自行封殺。

另據台北中國時報報導，民眾黨團幹事長長陳昭姿說，「劉靜怡大法官被提名人遭綠委封殺要重演了嗎？」目前已看到高市議員簡煥宗發文「我們就來看誰投游盈隆」，綠營側翼也酸「游盈隆舔藍白，要封殺」，令人遺憾現在的民進黨已變成「保皇黨」。

游盈隆在今年大罷免期間，屢將砲口對準民進黨團總召柯建銘、綠委沈伯洋，也因此這項人事案是否獲得民進黨團支持，備受關注。柯建銘昨被問及對游盈隆獲提名為中選會主委的看法時，僅回應「尊重行政院」。沈伯洋則表示，中選會重點是能否中立承擔選務，游盈隆的政治資歷有其專業度，黨團自然會以此進行討論，而非著重彼此政治意見的不同。

報導指出，藍委王鴻薇說，她個人不排除支持游盈隆出任中選會主委，但要等國民黨團討論決定。國民黨團書記長羅智強透露，審查時必問問題是，若立院通過公投題目，中選會是否按照公投法直接舉行，還是像前主委李進勇一樣，違法不執行？

獲提名中選會主委 游盈隆：我就是過河卒子

台民調近6成不同意民進黨清廉 5成5不同意有執政能力

政院遞出橄欖枝 中選會委員納藍白推薦人 主委提名游盈隆

「跳火坑」獲提名中選會主委 游盈隆：接下來我就是過河卒子

