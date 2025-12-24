我的頻道

黑白集／問診還得遊說立委 賴放過醫生吧

黑白集
中央政府總預算卡關，賴清德總統出席醫界研討會時向醫師喊話，若在門診碰到在野黨立委或其親朋好友，要勸說對方「國家利益應放在最優先」。（記者邱德祥／攝影）
朝野為總預算審查卡關再槓上。五名大法官復活憲法法庭，待命宣判國會違憲。怎料，賴清德總統竟還把醫生拉進戰隊，叫他們問診若遇藍白立委及家人，要「曉以大義」儘快通過總預算。總統喊話驚壞小百姓，憂心此例一開，「以後醫生問診先問顏色嗎？」

民眾上醫院看病，動輒大排長龍，醫生問診被迫精簡匆匆。若醫生還要替總統分擔國政，不僅增加病人心理負擔，醫生也會過勞。賴總統無視醫師人力短缺，還要他們「作功德」，令人質疑他的「醫德」和治國能力都有待精進。

總預算卡關需要行政立法協商，但卓揆從容不迫，寧被倒閣也不積極與國會溝通。去年朝野為原民禁伐補償、公糧收購價不依法編列，卡關兩個月。今年則是軍警消待遇退撫不依新法增加編列，財劃法更是不副署不執行，只等著拿到憲法法庭送進碎紙機。賴清德支持卓榮泰不作為，卻把政爭推進醫院診間，是覺得台灣不夠亂嗎？

賴清德慣將醫病關係視作政治資源。大選時，他要求牙醫界「利用洗牙時拉票，洗到同意為止」。上任一年半，依舊利用醫生情勒病人。莫非總統希望醫生都效法其好友「志明」，在電台賣藥兼洗腦？

當家愛鬧事，撕裂社會成習。人民已極度缺乏安全感，拜託總統放過醫院診間，讓病人安心看病。（轉載自聯合報)

賴清德 卓榮泰 大法官

