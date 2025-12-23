檢批「政治獻金不是你的」柯文哲：司法不可選擇性適用

我的頻道

台灣新聞組／台北23日電
民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，柯22日前往台北地院出庭應訊，場外許多支持者為他加油鼓勵。(記者葉信菉／攝影)
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，昨傳喚柯及其辦公室前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟，與檢察官行辯論程序。檢察官指控柯侵占600萬元(台幣，下同)捐款，表示「你的政治獻金，不是你的錢」；柯說，司法不可選擇性適用，否則會失去人民信任。李文宗出庭則是說，從沒想過被捲入京華城案，檢察官偵訊他時，讓他彷彿看到高高在上的「蝙蝠俠」，赤裸裸預設立場，羅織故事入人於罪。

柯文哲出庭前表示，檢察官在法庭一直強調公平，「對！公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好。」他說，台灣過去不是沒選舉，未來也不是沒選舉，「將來他們也要用同樣的標準，去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎？」

柯說，司法目的不僅在維護社會秩序，也在保障人民權利，不可選擇性適用，否則會失去人民信任。

檢方指控，柯侵占基隆市副市長邱佩琳轉交三筆共600萬元政治獻金。檢指控三名捐款人證稱要捐民眾黨，但民眾黨沒收到，柯稱錢都用於選舉，但未提出證明，柯說捐給民眾黨就是捐給他，也無法律依據。

檢方說，政治獻金有公益性質，是基於公益向不特定人收取，沒有財產私密性，不能用於經營公司、買豪宅、買股票、償還私人債務、從事營利事業，競選剩餘款須限定使用於公益，用不完須繳回國庫。

檢方指出，柯曾說「不覺得錢是我的，就算大家捐的，也是大家的」，之後卻答辯說捐款人認為民眾黨等於柯，捐給黨就是捐給他，但「你的政治獻金，不是你的錢」，柯將錢轉入私人帳戶、侵占入己，構成公益侵占罪。

李文宗則表示，檢方指控他是柯文哲的分身，卻沒有證據，他只是民眾黨創立初期坐在台下的黨員，檢方說他參與民眾財務與黨務，但民眾黨財務長梁秀菊已說一手包辦財務。

李文宗說，檢察官林俊言偵訊他劈頭就問京華城案，他和京華城案沒任何交集，林拿鼎越開發前董事長朱亞虎傳給他的「感謝560」簡訊，他完全不記得；朱傳簡訊給三人，起訴書故意略過不提，他個性熱心助人，收到簡訊一定會回覆，不曉得「560」是什麼。

李文宗說，木可公關是商業公司，若有貪念，為何不在2023年5月20日就開始大肆販售競選商品，而是等到11月才開始小額銷售？檢方指控成立公司就是要掏空競選經費，毫無根據且偏離常理。檢方指控李在眾望基金會以基金會資金支付木可員工薪水，他說，基金會成立目的是公益，雖募集資金不足導致人事費用比例過高，但絕無不法意圖。

