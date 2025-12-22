柯文哲政治獻金案辯論 檢方：你的政治獻金不是你的錢

我的頻道

記者王聖藜、林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。(記者葉信菉／攝影)
民眾黨前主席柯文哲。(記者葉信菉／攝影)

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，今天(22日)傳喚柯、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟與檢察官行辯論程序，檢方表示，柯文哲侵占基隆市副市長邱佩琳3筆200萬、共600萬元現金捐款，向柯文哲強調「你的政治獻金，不是你的錢」。

檢方指控，柯文哲涉侵占邱佩琳轉交的3筆600萬元民眾黨政治獻金，包括基隆市長謝國樑母親即大魯閣董事長林曼麗、文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉的妻子周王美文各200萬元，名字、金額與「工作簿」Excel檔案記錄吻合。

檢方指出，3筆捐款共同點除了金額相同、都是邱佩琳轉交給柯文哲，3名捐款人都證稱是要捐給民眾黨，但民眾黨沒有收到這3筆錢，柯辯稱錢都用於選舉，但沒有提出任何證明，柯辯說捐給民眾黨就是捐給他的，也無法律依據。

檢方說，政治獻金有公益性質，是基於公益向不特定人收取的款項，沒有財產私密性，不能用於經營公司、購買豪宅、買股票，更不能用來償還私人債務、從事營利事業，競選剩餘款必須限定使用於公益，用不完須繳回國庫。

檢方指出，柯文哲曾說「不覺得錢是我的，就算大家捐的，也是大家的」，之後卻答辯說捐款人認為民眾黨等於柯文哲，捐給黨就是捐給他「柯的政治獻金，不是柯的錢」，柯將民眾捐的黨的錢轉入私人帳戶、侵占入己，就是構成公益侵占罪。

柯文哲 民眾黨

京華城案明年3月26日宣判 柯文哲:當權者不要把手伸進司法
柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排2026年3月26日宣判
京華城案言詞辯論／檢控圖利、收賄 柯文哲嗆「用臆測編故事」
