我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

網路連署彈劾賴清德破600萬人次 比賴選總統得票數多

台灣新聞組／台北21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網路連署「彈劾賴清德」突破600萬人次，高過賴清德於2024年總統大選所獲得558萬6019票。（記者許正宏／攝影）
網路連署「彈劾賴清德」突破600萬人次，高過賴清德於2024年總統大選所獲得558萬6019票。（記者許正宏／攝影）

藍白立法委員19日召開記者會，宣布提案彈劾總統賴清德；同步出現的網路連署「彈劾賴清德」，已突破600萬人次。但有學者認為，賴清德總統真正著眼的是2028年拚連任，民調顯示有3成9民意支持，足以讓賴認為已鞏固基本盤，他其實無所謂如何開拓選票。

本報系聯合報報導，學者認為民進黨政府升高憲政層次對抗，是否為了2026年選戰布局。憲政議題也是賴清德所設定壓制在野陣營的主場，迫使在野被動應戰。

東華大學退休教授施正鋒指出，台灣民意基金會最新民調顯示，有4成3民眾反對閣揆卓榮泰不副署，但也有3成9民眾支持，站在賴總統的角度，他會認為只要牢牢抓住4成的基本盤就足夠了。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，不副署、國安修法和憲法法庭，都是賴陣營打出的組合拳，節奏、戰略清晰，目的在壓制在野陣營，不但鞏固了基本盤，更建構自己的主場優勢，使得藍軍必須在設定好的戰場陷於被動，例如就算訴諸彈劾總統、閣揆，恐怕也衝不過門檻。

中時新聞網報導指出，針對總統的彈劾連署行動，連署數目標訂為賴清德於2024年總統大選所獲得558萬6019票。目前連署啟動後短時間內已突破600萬人次，由於短時間內連署大量湧入，平台一度出現當機狀況。

不過，彈劾案想過關，難度不小。依據憲法增修條文規定，總統彈劾案須先取得全體立法委員二分之一以上提議，並經三分之二以上決議後，始得聲請司法院大法官審理。目前藍白陣營合計約62席，距離76席的決議門檻仍有一段差距。

即便立法院通過彈劾決議，案件仍須送交憲法法庭審理。依憲法訴訟法第75條規定，彈劾成立的判決，須經大法官現有總額三分之二以上同意，且同意人數最少不得低於9人。目前大法官實際在位人數僅有8人。

此外，民眾黨表態，將依相關法制程序研議邀請總統赴立法院說明，屆時賴清德是否出席國會，勢必成為焦點。

彈劾 賴清德 大法官

上一則

台北隨機殺人犯曾是好學生 事前搜尋鄭捷 父母：2年沒回家

下一則

新聞評論／憲法法庭連班會都不如 5大法官真可恥

延伸閱讀

網路連署彈劾賴清德 飆破600萬人次 比賴選總統得票數多

網路連署彈劾賴清德 飆破600萬人次 比賴選總統得票數多
新聞眼／彈劾總統門檻雖高 網路連署迅速炸開 綠營須解讀2數字

新聞眼／彈劾總統門檻雖高 網路連署迅速炸開 綠營須解讀2數字
黑白集／海基會董座突請辭 吳豊山這紙門神也撕了

黑白集／海基會董座突請辭 吳豊山這紙門神也撕了
台北隨機殺人釀4死 鄭麗文批社安網失靈：賴總統不要只想鬥爭

台北隨機殺人釀4死 鄭麗文批社安網失靈：賴總統不要只想鬥爭

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡