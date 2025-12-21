憲法學會：排除異議大法官 掏空憲法

憲法法庭宣判憲訴法違憲，憲法學會20日指出，未來僅三分之一的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。（本報資料照片）

憲法法庭宣判新版憲訴法違憲，中華民國 憲法學會昨發聲明指出，5位大法官 援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」的支撐失當，擴張現有總額得扣除事由將形成憲法惡例。學會呼籲賴清德 總統與立法院，應即履行提名與同意憲政義務，補足大法官缺額，回復憲法法庭正常運作與社會信任。

憲法學會指出，「114年憲判字第1號」核心爭點，更多在於僅5位大法官作成判決。採取「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」計算路徑，是否逾越憲法訴訟法明文所設正當程序界線，及扭曲憲法增修條文所明定大法官15人合議組織意旨。

聲明表示，憲訴法第12條明定僅「依法迴避」者不計入現有總額，避免將不應參與評議者視同參與者，並維持分母與三分之二門檻客觀、可預期與程序正當。但本案拒絕參與評議並非「依法迴避」事由，多數意見以無直接明文為由，擴張現有總額得扣除事由，形同由裁判者自行改寫審判權組織成立之前提要件，難免損及憲法裁判正當性與社會信賴。

憲法學會主張，大法官援引釋字601號作為支撐屬失當，該解釋在迴避脈絡下，是為避免因迴避致無法院可審，要求有迴避事由者不得再以迴避拒審；並非授權將拒審者排除出現有總額之計算，更不容反向創造「拒審即可降低組織成立門檻」制度誘因。

憲法學會指出，若任此解釋路徑成為常態，將掏空憲法增修條文所明定之15人合議以確保多元、慎重組織規定，總統也就沒有補足提名大法官的義務，未來僅三分之一的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。

憲法學會表示，憲法裁判權威，終須建立在明確、拘束且可預期程序門檻上。總統與立法院應即履行提名與同意憲政義務，補足大法官缺額。為避免憲法法庭以極少數人之決定取代立法決定，憲法學會籲請社會各界就制度修補進行理性對話，以維護自由民主憲政秩序。

法界人士則指出，包括主筆的大法官呂太郎在內，五位判違憲的大法官都不是公法專才背景，反而堅持該判決無效的三位大法官中，蔡宗珍與楊惠欽都是公法、行政法背景，更能凸顯哪一方論述有理。

主張憲訴法違憲的五位大法官中，呂太郎當過檢察官、法官、司法院人事處長、秘書長，但圈內人對他稱讚的專長是民事訴訟法，他所撰寫的民事訴訟法教科書，是不少法律系學生研讀的教材；代理司法院長的謝銘洋則是智慧財產權專家，在台大授課與出版的教科書都是以此為主題；陳忠五同樣是以民法為主的專家背景；至於來自最高法院的蔡彩貞與律師出身的尤伯祥，過去都是處理刑事案件為主，主要專才並非被法學界認為接近憲法的行政法或公法。