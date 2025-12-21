我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

憲法學會：排除異議大法官 掏空憲法

記者劉懿萱、蕭白雪／台北21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
憲法法庭宣判憲訴法違憲，憲法學會20日指出，未來僅三分之一的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。（本報資料照片）
憲法法庭宣判憲訴法違憲，憲法學會20日指出，未來僅三分之一的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。（本報資料照片）

憲法法庭宣判新版憲訴法違憲，中華民國憲法學會昨發聲明指出，5位大法官援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」的支撐失當，擴張現有總額得扣除事由將形成憲法惡例。學會呼籲賴清德總統與立法院，應即履行提名與同意憲政義務，補足大法官缺額，回復憲法法庭正常運作與社會信任。

憲法學會指出，「114年憲判字第1號」核心爭點，更多在於僅5位大法官作成判決。採取「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」計算路徑，是否逾越憲法訴訟法明文所設正當程序界線，及扭曲憲法增修條文所明定大法官15人合議組織意旨。

聲明表示，憲訴法第12條明定僅「依法迴避」者不計入現有總額，避免將不應參與評議者視同參與者，並維持分母與三分之二門檻客觀、可預期與程序正當。但本案拒絕參與評議並非「依法迴避」事由，多數意見以無直接明文為由，擴張現有總額得扣除事由，形同由裁判者自行改寫審判權組織成立之前提要件，難免損及憲法裁判正當性與社會信賴。

憲法學會主張，大法官援引釋字601號作為支撐屬失當，該解釋在迴避脈絡下，是為避免因迴避致無法院可審，要求有迴避事由者不得再以迴避拒審；並非授權將拒審者排除出現有總額之計算，更不容反向創造「拒審即可降低組織成立門檻」制度誘因。

憲法學會指出，若任此解釋路徑成為常態，將掏空憲法增修條文所明定之15人合議以確保多元、慎重組織規定，總統也就沒有補足提名大法官的義務，未來僅三分之一的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。

憲法學會表示，憲法裁判權威，終須建立在明確、拘束且可預期程序門檻上。總統與立法院應即履行提名與同意憲政義務，補足大法官缺額。為避免憲法法庭以極少數人之決定取代立法決定，憲法學會籲請社會各界就制度修補進行理性對話，以維護自由民主憲政秩序。

法界人士則指出，包括主筆的大法官呂太郎在內，五位判違憲的大法官都不是公法專才背景，反而堅持該判決無效的三位大法官中，蔡宗珍與楊惠欽都是公法、行政法背景，更能凸顯哪一方論述有理。

主張憲訴法違憲的五位大法官中，呂太郎當過檢察官、法官、司法院人事處長、秘書長，但圈內人對他稱讚的專長是民事訴訟法，他所撰寫的民事訴訟法教科書，是不少法律系學生研讀的教材；代理司法院長的謝銘洋則是智慧財產權專家，在台大授課與出版的教科書都是以此為主題；陳忠五同樣是以民法為主的專家背景；至於來自最高法院的蔡彩貞與律師出身的尤伯祥，過去都是處理刑事案件為主，主要專才並非被法學界認為接近憲法的行政法或公法。

大法官 中華民國 賴清德

上一則

林濁水：憲法法庭 失去審定是非能力

下一則

不副署+憲法法庭爭議 綠憂大罷免2.0版

延伸閱讀

網路連署彈劾賴清德 飆破600萬人次 比賴選總統得票數多

網路連署彈劾賴清德 飆破600萬人次 比賴選總統得票數多
台灣憲訴法遭判違憲 國民黨團擬提譴責案、告發5大法官

台灣憲訴法遭判違憲 國民黨團擬提譴責案、告發5大法官
台憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官：判決無效

台憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官：判決無效
台5大法官排除異己 宣告憲訴法違憲 另3大法官轟判決無效

台5大法官排除異己 宣告憲訴法違憲 另3大法官轟判決無效

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡