我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

不副署+憲法法庭爭議 綠憂大罷免2.0版

記者蔡晉宇／台北21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰不副署財劃法修法，憲法法庭又宣告憲訴法違憲，民進黨內高度擔憂政局朝「大罷免2.0」發展，不利明年選戰。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰不副署財劃法修法，憲法法庭又宣告憲訴法違憲，民進黨內高度擔憂政局朝「大罷免2.0」發展，不利明年選戰。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰對立法院三讀的財劃法修法不副署，憲法法庭又宣告憲訴法違憲，朝野對立持續升溫。有民進黨人士表示，黨內高度擔憂政局朝「大罷免2.0」方向發展，不利於2026年選戰；更有綠營縣市首長參選人直言，賴政府評估錯誤，民意根本沒有挺不副署，幾位黨內立委已自行調整論調，降低火藥味，避免傷及選情。

民進黨人士指出，綠營高層原本評估，包括財劃法、國籍法、公教年金停砍等議題有社會多數民意支持，祭出不副署會有民意防線做後盾；孰料，接連幾份民調皆顯示，反對者比贊成者多，僅綠營同溫層響應，未有社會共鳴。

黨內人士說，更嚴重的問題是，現在連民進黨內都出現不同意見，包括立院黨團總召柯建銘就認為「沒有不副署空間」，綠委王世堅也說，執政黨應該為國隱忍；且這還只是檯面上的聲音，檯面下明年備戰縣市長的綠委，更是各個對台北政壇朝野惡鬥興趣缺缺。

一位有意角逐縣市長的綠委說，不副署加上憲法法庭武器化，這就是大罷免2.0版，同樣走和在野對抗到底路線，對地方選舉而言，這只能緊抓深綠選民，沒辦法擴張到過半民意支持；之前大罷免的結果已經很清楚，他不認為這次換個手段開戰，結果會有所不同。

這位民進黨立委表示，眼看民意苗頭根本不對，已有派系自行調整府院「硬到底」論調，引用的就是民進黨秘書長徐國勇日前發言「不副署不是終極目的，只希望在野坐下來談」，先替朝野情勢降溫。就他所知，幾位立委在地方上和鄉親說明時，同樣也是以此說明，就是要降低朝野之間政治衝突火藥味。

該綠委說，現在在野黨緊握國會多數優勢，根本也沒要和民進黨談，這才迫使中央政府走上對抗一途，但選舉終究得各自努力，固然能理解賴政府中央執政有其苦衷，選票考量下，仍會多關注民生、地方議題，少介入政治衝突，避免累積仇恨值而傷及選情。

民進黨 罷免 民調

上一則

憲法學會：排除異議大法官 掏空憲法

下一則

新聞評論／台北煙霧與刀光噩夢中 人民安危依靠誰？

延伸閱讀

小紅書讓民進黨怕了？國台辦前發言人：戳破抗中保台「資訊繭房」

小紅書讓民進黨怕了？國台辦前發言人：戳破抗中保台「資訊繭房」
台憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官：判決無效

台憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官：判決無效
台5大法官排除異己 宣告憲訴法違憲 另3大法官轟判決無效

台5大法官排除異己 宣告憲訴法違憲 另3大法官轟判決無效
在野批大法官淪鷹犬：賴靠5人 做尹錫悅做不到的事

在野批大法官淪鷹犬：賴靠5人 做尹錫悅做不到的事

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡