不副署+憲法法庭爭議 綠憂大罷免2.0版

行政院長卓榮泰不副署財劃法修法，憲法法庭又宣告憲訴法違憲，民進黨內高度擔憂政局朝「大罷免2.0」發展，不利明年選戰。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰對立法院三讀的財劃法修法不副署，憲法法庭又宣告憲訴法違憲，朝野對立持續升溫。有民進黨 人士表示，黨內高度擔憂政局朝「大罷免 2.0」方向發展，不利於2026年選戰；更有綠營縣市首長參選人直言，賴政府評估錯誤，民意根本沒有挺不副署，幾位黨內立委已自行調整論調，降低火藥味，避免傷及選情。

民進黨人士指出，綠營高層原本評估，包括財劃法、國籍法、公教年金停砍等議題有社會多數民意支持，祭出不副署會有民意防線做後盾；孰料，接連幾份民調 皆顯示，反對者比贊成者多，僅綠營同溫層響應，未有社會共鳴。

黨內人士說，更嚴重的問題是，現在連民進黨內都出現不同意見，包括立院黨團總召柯建銘就認為「沒有不副署空間」，綠委王世堅也說，執政黨應該為國隱忍；且這還只是檯面上的聲音，檯面下明年備戰縣市長的綠委，更是各個對台北政壇朝野惡鬥興趣缺缺。

一位有意角逐縣市長的綠委說，不副署加上憲法法庭武器化，這就是大罷免2.0版，同樣走和在野對抗到底路線，對地方選舉而言，這只能緊抓深綠選民，沒辦法擴張到過半民意支持；之前大罷免的結果已經很清楚，他不認為這次換個手段開戰，結果會有所不同。

這位民進黨立委表示，眼看民意苗頭根本不對，已有派系自行調整府院「硬到底」論調，引用的就是民進黨秘書長徐國勇日前發言「不副署不是終極目的，只希望在野坐下來談」，先替朝野情勢降溫。就他所知，幾位立委在地方上和鄉親說明時，同樣也是以此說明，就是要降低朝野之間政治衝突火藥味。

該綠委說，現在在野黨緊握國會多數優勢，根本也沒要和民進黨談，這才迫使中央政府走上對抗一途，但選舉終究得各自努力，固然能理解賴政府中央執政有其苦衷，選票考量下，仍會多關注民生、地方議題，少介入政治衝突，避免累積仇恨值而傷及選情。