網路連署彈劾賴清德 飆破600萬人次 比賴選總統得票數多

賴清德總統。（記者許正宏／攝影）

藍白立法委員19日召開記者會，宣布提案彈劾 總統賴清德 ；同步出現的網路連署「彈劾賴清德」，已突破600萬人次。但有學者認為，賴清德總統真正著眼的是2028年拚連任，民調顯示有3成9民意支持，足以讓賴認為已鞏固基本盤，他其實無所謂如何開拓選票。

本報系聯合報報導，學者認為民進黨政府升高憲政層次對抗，是否為了2026年選戰布局。憲政議題也是賴清德所設定壓制在野陣營的主場，迫使在野被動應戰。

東華大學退休教授施正鋒指出，台灣民意基金會最新民調顯示，有4成3民眾反對閣揆卓榮泰不副署，但也有3成9民眾支持，站在賴總統的角度，他會認為只要牢牢抓住4成的基本盤就足夠了。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，不副署、國安修法和憲法法庭，都是賴陣營打出的組合拳，節奏、戰略清晰，目的在壓制在野陣營，不但鞏固了基本盤，更建構自己的主場優勢，使得藍軍必須在設定好的戰場陷於被動，例如就算訴諸彈劾總統、閣揆，恐怕也衝不過門檻。

中時新聞網報導指出，針對總統的彈劾連署行動，連署數目標訂為賴清德於2024年總統大選所獲得558萬6019票。目前連署啟動後短時間內已突破600萬人次，由於短時間內連署大量湧入，平台一度出現當機狀況。

不過，彈劾案想過關，難度不小。依據憲法增修條文規定，總統彈劾案須先取得全體立法委員二分之一以上提議，並經三分之二以上決議後，始得聲請司法院大法官 審理。目前藍白陣營合計約62席，距離76席的決議門檻仍有一段差距。

即便立法院通過彈劾決議，案件仍須送交憲法法庭審理。依憲法訴訟法第75條規定，彈劾成立的判決，須經大法官現有總額三分之二以上同意，且同意人數最少不得低於9人。目前大法官實際在位人數僅有8人。

此外，民眾黨表態，將依相關法制程序研議邀請總統赴立法院說明，屆時賴清德是否出席國會，勢必成為焦點。