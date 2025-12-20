我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

北佛州破獲性販運集團 救出43失蹤兒 最小僅1歲

網路連署彈劾賴清德 飆破600萬人次 比賴選總統得票數多

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統。（記者許正宏／攝影）
賴清德總統。（記者許正宏／攝影）

藍白立法委員19日召開記者會，宣布提案彈劾總統賴清德；同步出現的網路連署「彈劾賴清德」，已突破600萬人次。但有學者認為，賴清德總統真正著眼的是2028年拚連任，民調顯示有3成9民意支持，足以讓賴認為已鞏固基本盤，他其實無所謂如何開拓選票。

本報系聯合報報導，學者認為民進黨政府升高憲政層次對抗，是否為了2026年選戰布局。憲政議題也是賴清德所設定壓制在野陣營的主場，迫使在野被動應戰。

東華大學退休教授施正鋒指出，台灣民意基金會最新民調顯示，有4成3民眾反對閣揆卓榮泰不副署，但也有3成9民眾支持，站在賴總統的角度，他會認為只要牢牢抓住4成的基本盤就足夠了。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，不副署、國安修法和憲法法庭，都是賴陣營打出的組合拳，節奏、戰略清晰，目的在壓制在野陣營，不但鞏固了基本盤，更建構自己的主場優勢，使得藍軍必須在設定好的戰場陷於被動，例如就算訴諸彈劾總統、閣揆，恐怕也衝不過門檻。

中時新聞網報導指出，針對總統的彈劾連署行動，連署數目標訂為賴清德於2024年總統大選所獲得558萬6019票。目前連署啟動後短時間內已突破600萬人次，由於短時間內連署大量湧入，平台一度出現當機狀況。

不過，彈劾案想過關，難度不小。依據憲法增修條文規定，總統彈劾案須先取得全體立法委員二分之一以上提議，並經三分之二以上決議後，始得聲請司法院大法官審理。目前藍白陣營合計約62席，距離76席的決議門檻仍有一段差距。

即便立法院通過彈劾決議，案件仍須送交憲法法庭審理。依憲法訴訟法第75條規定，彈劾成立的判決，須經大法官現有總額三分之二以上同意，且同意人數最少不得低於9人。目前大法官實際在位人數僅有8人。

此外，民眾黨表態，將依相關法制程序研議邀請總統赴立法院說明，屆時賴清德是否出席國會，勢必成為焦點。

彈劾 賴清德 大法官

上一則

北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級

延伸閱讀

新聞眼／彈劾總統門檻雖高 網路連署迅速炸開 綠營須解讀2數字

新聞眼／彈劾總統門檻雖高 網路連署迅速炸開 綠營須解讀2數字
黑白集／海基會董座突請辭 吳豊山這紙門神也撕了

黑白集／海基會董座突請辭 吳豊山這紙門神也撕了
台北隨機殺人釀4死 鄭麗文批社安網失靈：賴總統不要只想鬥爭

台北隨機殺人釀4死 鄭麗文批社安網失靈：賴總統不要只想鬥爭
北車、中山站殺人事件 賴清德：對行兇暴徒絕不寬貸

北車、中山站殺人事件 賴清德：對行兇暴徒絕不寬貸

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次