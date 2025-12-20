台北隨機砍人案 藍批賴忙鬥爭 綠駁：國民黨只剩政治口水毫無憐憫

我的頻道

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨20日表示，國民黨不斷消費治安事件，只剩政治口水毫無憐憫。（本報資料照片）
民進黨發言人吳崢今天（20日）表示，國民黨主席鄭麗文就近期公共場所攻擊事件持續進行政治指控，但沒有任何人希望看見善良市民的生命與財產受到侵害，在社會仍籠罩不安情緒之際，國民黨卻只有急著跳出來操作政治口水，試問鄭麗文是否曾對這些投入維護治安的警察弟兄姊妹，表達過一絲關心或慰勉？

吳崢指出，治安機關目前仍針對此一無差別攻擊事件進行調查，在犯案動機尚未明朗前，鄭麗文及凌濤等國民黨人士，便急於將事件肇因歸咎於執政黨，令人質疑其心中是否只剩政治鬥爭，毫無對受害者的憐憫之心。

吳崢說，民進黨不會像國民黨如此冷血，只要發生治安事件，就急著從政敵身上咎責。賴清德總統今天談話中亦肯定台北市長蔣萬安及市府團隊的危機處理作為，強調即便政黨不同，大家同屬一個國家，應攜手解決危害人民安全的各項問題；反觀鄭麗文，仍持續消費治安事件、製造政治對立，行徑非常可恥。

吳崢表示，民進黨譴責任何形式的暴力，期盼案件真相早日水落石出，更重要的是共同建構更堅固的社會安全防護網。政治口水與無差別的政治鬥爭，無助於社會治安的維護，只會讓善良的台灣人感到厭惡。

