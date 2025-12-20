京華城案 彭振聲認罪：別再給我苦受 柯文哲旁聽

我的頻道

記者王聖藜／台北20日電
台北地院京華城案合議庭上午繼續辯論程序，法院傳喚被告台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮、台北市都發局前局長黃景茂三人出庭。民眾黨前主席柯文哲（圖）出庭旁聽，抵達台北地院時，支持者高喊「阿北加油！」。(記者蘇健忠／攝影)
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，昨傳喚「圖利組」被告台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮、台北市都發局前局長黃景茂，與檢方進行辯論程序及答辯，法官未傳喚柯，柯不請自來，坐被告席聽訟。

柯文哲從上午9時30分進入法庭一人枯坐，沒有律師陪同，律師鄭深元下午也進入法庭與柯旁聽黃景茂的無罪答辯，近晚間7時離開法院。

柯文哲離去時表示，19日是言詞辯論的第5天，主要是市府高階公務員要出庭，作為昔日的長官要給他們精神上的支持，柯說，這些公務員過去都非常認真，對台北市市政發展都非常有貢獻，結果遭到檢察官不正壓迫。

彭振聲則維持認罪，但稱因案子家中「100天內家裡走了2個人」，希望法院不要再給他這麼多的苦受。

上午先進行檢察官論告。公訴檢察官廖彥鈞表示，黃景茂辯稱京華城案送研議、辦公展沒有違法，不過，都發局公務員的想法不同，根據公務員間的對話紀錄，包括「彭副要的，我們給的不甘願」、「政策上能拖就拖」、「技術性卡他」、「拖到換市長」，公務員的用字盡是提醒，這已是公務員權限內最積極的反抗。

彭振聲表示，他在公務體系盡心盡力工作，退休還獲頒行政院特殊貢獻公務員獎，從事公務員50年幫國家做了許多事，也與威京集團主席沈慶京沒有聯絡，彼此沒有共犯關係，這些從案子裡的紀錄都可以看得出來。

彭振聲說，因這個案子他對不起太太，太太因為煩惱他得憂鬱症結果走了，對太太感到抱歉，到現在還是很悲傷，心情不平靜；中風42年的母親因他疏於照顧也離世，「100天內家裡走了2個人」，彭說，他現在變成「三等國民」，每天等吃、等睡、等死，是要讓小孩看到爸爸還在。關於京華城案他認罪，但絕對沒有惡意，希望法官量刑時給他特別的考慮。

共犯中彭振聲、邵秀珮認罪，黃景茂不認罪。柯文哲說，當然有些人還是堅持為了捍衛文官的尊嚴「不可能去認罪，而是認輸」，因為受不了司法機關壓迫，不過，不管怎樣還是要為他們加油。

柯文哲說，他是那句話「不要把手伸進司法」，就讓司法正常運作就可以，雖然今天沒有法庭直播，但「跑得了和尚跑不了廟」，所有的影片3個月後都會公布，到時候會更清楚，台灣社會就知道到底發生什麼事，真相終究還是會出來。

台北地院審理京華城案，19日繼續進行言詞辯論程序，前台北市副市長彭振聲（圖）出庭...
台北地院審理京華城案，19日繼續進行言詞辯論程序，前台北市副市長彭振聲（圖）出庭答辯。(本報資料照片)
台北地院審理京華城案，19日繼續進行言詞辯論程序，由前台北市副市長彭振聲、前都委...
台北地院審理京華城案，19日繼續進行言詞辯論程序，由前台北市副市長彭振聲、前都委會執祕邵琇珮、前北市都發局長黃景茂及辯護人答辯，前台北市長柯文哲（左）現身法庭旁聽。(中央社)

