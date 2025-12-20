在野批大法官淪鷹犬：賴靠5人 做尹錫悅做不到的事

民眾黨主席黃國昌表示，憲法法庭宣判憲訴法違憲，擺明協助賴總統獨裁之路。（記者劉懿萱／攝影）

憲法法院昨宣判立法院去年三讀通過修正「憲法訴訟法」違憲。國民黨 立委翁曉玲說，以後所有重要憲法解釋，只會有五位大法官 參與評議，二到三位大法官就可決定釋憲案是合憲或違憲。國民黨立委吳宗憲諷刺表示，恭喜賴總統完成「清德宗」的登基大典，不用軍隊，光靠這五人，就做到南韓 前總統尹錫悅做不到的事。

翁曉玲指出，大法官做成這樣的判決，只證明大法官淪為賴政府獨裁者的鷹犬，捍衛賴獨裁，遂行獨裁者的意志，對判決感到遺憾。

民眾黨立委黃國昌也說，5位綠色大法官組成的憲法法庭，做成「114年憲判字第1號判決」，擺明協助賴總統獨裁之路，另外3位大法官在法庭外提法律意見書，因為他們沒參與未合法組成的憲法法庭，且不是合法組成的憲法法庭，一開始就不具有審判權，這5位大法官做出的當然不是判決。

吳宗憲細數賴總統獨裁三部曲，114憲裁第73號，先由大法官陳忠五、謝銘洋、尤伯祥在意見書試水溫，主張基於憲法忠誠義務，不受牴觸憲法的憲訴法拘束；114憲裁第75號，由大法官呂太郎等3人拋「救生員理論」洗腦大法官帶頭違法違憲；最後照抄去年南韓憲法法院暫時處分裁定理由，沒收憲訴法門檻。