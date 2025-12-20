我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

財劃法、停砍年金… 綠：已三讀爭議法案 可能被否決

台灣新聞組／台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
憲法法庭19日推翻立法院去年通過提高大法官評決人數門檻的「憲法訴訟法」，國民黨團舉行記者會，立委翁曉玲（左）與羅智強（右）拿著「司法獨裁，獨裁元年」的手板抗議。（記者邱德祥／攝影）
憲法法庭19日推翻立法院去年通過提高大法官評決人數門檻的「憲法訴訟法」，國民黨團舉行記者會，立委翁曉玲（左）與羅智強（右）拿著「司法獨裁，獨裁元年」的手板抗議。（記者邱德祥／攝影）

憲法法庭昨日推翻立法院去年通過提高大法官評決人數門檻的「憲法訴訟法」。民進黨人士表示，財劃法、軍警消加薪、選罷法、停砍年金等藍白已三讀法案，未來可能遭否決。國民黨立法院黨團書記長羅智強說，更加堅定在野黨接下來要在全國展開彈劾總統公聽會，民眾黨主席黃國昌也說，若賴總統決定一意孤行，民眾黨一定會有所行動。

憲法法庭因為新版憲法訴訟法上路後停擺一年，昨日憲法法庭宣布憲訴法違憲，預料憲法法庭「復活」後，將會審理總預算、財劃法、軍人加薪等釋憲案，等於藍白通過的法案很可能「被歸零」。

民進黨人士稱，未來解決憲政爭議的機制，有望回歸到憲法法庭，藍白諸多毀憲亂政的立法，有相當機率會陸續被宣告違憲。

一名國民黨立委說，大法官根本違法判決，在野黨也無從救濟與反制，只能走上街頭、包圍司法院。

關於憲訴法被宣告違憲後如何因應？羅智強說，國民黨將優先啟動總統彈劾案，告訴國人此時必須站出來守護。

黃國昌說，過了這周末若賴總統決定一意孤行，民眾黨一定會有所行動，自己的國家自己救。

至於政院接下來是否要副署財劃法，否則無法聲請釋憲？國民黨立委翁曉玲說，預料接下來政院很快就會副署、公布財劃法，再提起釋憲，讓五位大法官審理，否則大法官何必在此時做成憲法判決。

國民黨 大法官 民眾黨

上一則

又爆濫訴？全台逾20師遭檢舉上課使用手機 疑系統性攻擊

下一則

才隔20天…陸船再入金門禁限制水域

延伸閱讀

台朝野陷憲政爭議 藍白出招彈劾卓榮泰、賴清德

台朝野陷憲政爭議 藍白出招彈劾卓榮泰、賴清德
再爆茶葉公司得標軍方資安案 藍酸「維護方法是泡茶嗎？」

再爆茶葉公司得標軍方資安案 藍酸「維護方法是泡茶嗎？」
羅智強：賴清德將成「台灣尹錫悅」

羅智強：賴清德將成「台灣尹錫悅」
賴罵完邀茶敘 藍委：該信哪版本總統

賴罵完邀茶敘 藍委：該信哪版本總統

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年