我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

2026拚連任？高虹安：先拜會藍、白黨主席再說

記者王駿杰、黃羿馨／新竹19日電
新竹市長高虹安（左）18日復職首日上班，第一個公開行程就是出席新竹市消防形象月曆發表記者會。（記者潘俊宏／攝影）
新竹市長高虹安（左）18日復職首日上班，第一個公開行程就是出席新竹市消防形象月曆發表記者會。（記者潘俊宏／攝影）

「謝謝大家，我回來了。」新竹市長高虹安昨天重返新竹市政府上班首日，忍不住眼眶泛紅說「終於回到市政工作」。針對2026是否拚市長連任，高說，將先規畫拜會國民、民眾黨主席，有詳盡決定再向外界說明。

高虹安助理費案二審貪汙逆轉無罪，昨上午8時30分重返市府上班，大批支持者簇擁，竹市府市長室外湧入大量祝福花禮，立法院長韓國瑜也送花致意。高虹安說，經歷一年多風風雨雨，她的人生被迫按下暫停鍵，彷彿跨越了一個時代。

高昨上午簽署首份公文，同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，第二份公文則是核定消防人員危險加給加成4成，待中央修法完成後可即刻生效。

高虹安復職後，政壇預估她幾乎篤定參選2026拚連任。民眾黨主席黃國昌說，高代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定之事；國民黨也表示，2026現任優先，「新竹市一定禮讓民眾黨」。

高虹安昨出席新竹市消防形象月曆發表記者會，媒體問她2026是否拚連任？高說，她會先回市府工作後，陸續安排向黃國昌主席、鄭麗文主席拜會與致意，停職期間經歷大罷免，非常感謝國民黨、民眾黨支持，等到拜會兩黨主席後，有詳盡決定再向大家說明。

國民黨前發言人何志勇今預計開記者會，宣布參選新竹市長。國民黨竹市黨部主委王志豪表示，正協調討論，相信很快有明確結果。民進黨新竹市黨部主委、議員施乃如表示，2026會推最適合人選，爭取市民支持。

民眾黨市議員、新竹黨部前主委李國璋說，高虹安剛復職，心思會放在市政上，明年市長選舉不是高目前需要考量的，至於藍營人選是對方家務事，民眾黨尊重。

民眾黨 國民黨 黃國昌

上一則

台灣勞保撥補…立院初審通過 中央最終支付責任法制化

下一則

政院拍板修國安法「軍人不盡責降敵」最重判10年

延伸閱讀

台全體在野立委明立院議場前開記者會 提案彈劾賴清德

台全體在野立委明立院議場前開記者會 提案彈劾賴清德
停職1年5個月… 高虹安撕「貪汙標籤」 重返竹市府上班

停職1年5個月… 高虹安撕「貪汙標籤」 重返竹市府上班
政院不副署 鄭麗文、黃國昌商議反制手段

政院不副署 鄭麗文、黃國昌商議反制手段
賴清德邀國政茶敘 黃國昌：賴想當皇帝又不想揹責任

賴清德邀國政茶敘 黃國昌：賴想當皇帝又不想揹責任

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂遭大陸制裁，外交部表示，中國大陸不具任何管轄權。(記者杜建重／攝影)

日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

2025-12-16 01:25
民眾黨前主席柯文哲。（本報系資料照片）

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排2026年3月26日宣判

2025-12-18 03:00
台灣雷虎公司的無人機。美聯社

台灣無人機打出名號 這國成最大買家 其他國家有望跟進

2025-12-17 09:45

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥