藍白立委正式提案彈劾賴清德 得闖過「兩大關卡」

快訊

記者林孟潔／台北即時報導
賴清德總統。（本報資料照片）
台灣立法院司法及法制委員會昨建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，而在野黨立委今也提案彈劾賴清德總統；不過，彈劾總統門檻極高，要順利通過主要得經過「兩大關卡」，其一是全體立委三分之二決議、大法官現有總額三分之二以上同意，同意人數最少不得低於9人。

卓榮泰不副署財劃法創下憲政首例，也引起藍白不滿，司委會昨通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰。國民黨、民眾黨立法院黨團也宣布號召全體在野黨立委，正式提案彈劾賴清德。

憲法增修條文第4條第7項規定，「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理」。

彈劾總統的第一步，得由全體立法委員二分之一以上提議，立法院如今立法委員共113席，意即必須有57席提議，而國民黨52席，加上民眾黨8席，確實可以順利提議。然而，第二步是全體立法委員三分之二以上決議，意即須有76席立委決議通過，但民進黨就占去51席，藍白要通過此關卡十分困難。

憲法增修條文第2條第10項規定「立法院提出總統、副總統彈劾案，聲請司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職」，

當立法院正式決議通過總統彈劾案後，將聲請憲法法庭審理，若判決成立，總統就會立即解職。

依照憲法訴訟法第75條規定「宣告彈劾成立之判決，其評決應經大法官現有總額三分之二以上同意；主文並應諭知被彈劾人解除職務。評決未達前項同意人數者，應為彈劾不成立之判決」，彈劾案進入憲法法庭後，必須由現有總額三分之二以上的大法官同意，才能判決彈劾成立。

然而，藍白主導的憲法訴訟法修正案，經立法院三讀通過後，提高了憲法法庭評決的門檻，除了大法官現有總額三分之二以上同意之外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，此正是彈劾總統的第二大關卡。

因目前大法官人數僅有8人，且賴清德兩次提名大法官人選，均被藍白全數封殺，人數遲遲無法補足，憲法法庭停擺至今，已超過一年沒有判決，若總統彈劾案由立法院聲請憲法法庭審理，也只能與其他釋憲案一樣，暫擱一旁。

彈劾 大法官 賴清德

