黑白集／批「在野獨裁」 賴清德的驚世金句

黑白集
賴清德批「在野獨裁」。（記者林澔一／攝影）
賴清德批「在野獨裁」。（記者林澔一／攝影）

台灣政府決定不公布不實施《財劃法》和年金改革案，賴清德發表談話，指責在野黨把國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。賴總統執政不順，滿腔憤慨，可想而知。但這「在野獨裁」4字，卻徹底暴露他和團隊的政治無知，更對自己的濫權絲毫無感。

所謂「獨裁」（autocracy），是指一個統治者無視法律和制度，但憑個人意志遂行統治，把自己的權力無限擴張。Auto就是個人、獨自之意，因此總統可以獨裁，但在野黨是無法獨裁的，因為手上根本沒有行政權。何況，賴清德指涉的在野黨還是藍、白兩個政黨，他們每次協商都未必能達成共識，這怎麼獨裁法？

像賴清德這樣，僅擁有四成民意支持，卻想獨斷獨行，把立法權踩在腳下，連憲法都敢破壞，這才配稱「獨裁」。賴清德曾說大罷免就是要「打掉雜質」，顯示他毫無包容、不懂民主，甚至不知道元首的責任在為民服務，卻一味責怪在野黨杯葛。但是，在野黨如果不認真監督政府，就不是盡職的在野黨了，不是嗎？

「在野獨裁」一詞，突破了賴清德過去所有「金句」的極限，讓人民瞠目結舌，讓國際社會對台灣元首的政治素養感到驚嚇。賴總統口口聲聲「民主同盟」，一開口，卻讓盟友見笑了。聽說蔡英文正在籌組「智庫級讀書會」，請趕快邀賴清德去讀點書吧！（轉載自聯合報）

