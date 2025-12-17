我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃票價太高惹怒球迷 FIFA讓步：提供60元門票

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

二審改判無罪 新竹市長高虹安：貪汙標籤太沉重

記者王駿杰、黃羿馨、郭政芬／新竹即時報導
高虹安透露，外界關注她的政治前途，但對家人而言，最在意的是她是否平安。這1年5個月彷彿人生被迫按下暫停鍵，等待過程漫長而煎熬。(記者季相儒／攝影)
高虹安透露，外界關注她的政治前途，但對家人而言，最在意的是她是否平安。這1年5個月彷彿人生被迫按下暫停鍵，等待過程漫長而煎熬。(記者季相儒／攝影)

台灣新竹市長高虹安被控任立委期間虛報助理酬金及加班費，一審依貪汙重判7年4月、褫奪公權4年，2審改依偽造文書罪判6月、得易科罰金。高虹安今天接受聯合報專訪感嘆「貪汙標籤太沉重」，這1年5個月人生被迫暫停，如今二審結果讓她撐過低潮，終於有勇氣打給媽媽「報平安」。

高虹安昨天獲知宣判結果，鬆了一口氣，第一件事就是打給媽媽「報平安」，這段期間家人與她承受極大壓力，她怕長輩擔心，始終未多談，這兩天不少朋友、支持者來訊恭喜，她期盼能盡快復職，回到市政崗位。

去年一審宣判，當天中午前就來函停職，昨天她緊急申請，過了1天都未收到函文。高虹安呼籲，不要讓市民權益受損，盼盡速處理，「市民投票選我出來，也投（反罷免）票留我下來，已投了2次票」。

高虹安從未踏入法院，也未料到參選市長後，竟短時間同時面對多起司法案件。讓她深刻體會，一般人成為被告，生活往往全面失序，更何況還須肩負市長職務，壓力極大。

「聽見一審判7年4個月時，心裡負擔極重！」高虹安透露，外界關注她的政治前途，但對家人而言，最在意的是她是否平安。這1年5個月彷彿人生被迫按下暫停鍵，等待過程漫長而煎熬，她未被被司法與停職壓力擊倒，是在親友與支持者陪伴下，透過走訪基層與規律運動，身心逐漸穩定，也藉此更深入新竹各角落。她表示，二審結果雖非終局，但能先卸下沉重標籤，已讓家人與支持者感到寬慰。

特別是在停職期間，遇到大罷免，新竹市許多路口掛滿看板「高虹安是貪汙犯」，她說，當時為了市府團隊和市政工作能持續推動，逼自己再站到第一線，回到鏡頭與群眾之中，大罷免結果顯示民眾不買單看板的指控，如今期盼回到市政討論，而非人身指控。

高虹安二審逆轉貪汙案無罪，爭取連任機會增加，但仍須面對檢方上訴與誣告案三審。對此，她說，第1年就著手建立數位化管考系統，停職期間請代理市長邱臣遠持續列管各項政策，地方民眾反映市政建設持續推動，也支持沿既有方向走下去，若屆時仍得請假，市政仍可繼續推動。

二審判決後，沉重的貪汙標籤得以卸下，外界關心是否能爭取連任。高虹安指出，反罷免過程自然形成藍白合態勢，但要延續氣勢仍考驗兩黨智慧與協調能力。她強調，距離明年選舉仍有近1年，首要任務是專注市政、兌現選舉承諾，才能有底氣談後續，也盼盡快復職全力投入施政。

新竹市長高虹安今天受訪感嘆「貪汙標籤太沉重」，這1年5個月人生被迫暫停，如今二審...
新竹市長高虹安今天受訪感嘆「貪汙標籤太沉重」，這1年5個月人生被迫暫停，如今二審結果讓她撐過低潮，終於有勇氣打給媽媽「報平安」。(記者季相儒／攝影)

罷免 投票

上一則

解放軍若突襲 台部隊可不待命令接戰 學者憂擦槍走火

延伸閱讀

「助理費屬補助費性質」 高虹安涉貪二審改判無罪將復職

「助理費屬補助費性質」 高虹安涉貪二審改判無罪將復職
高虹安助理費案逆轉 法律模糊踩雷 無犯意成改判關鍵

高虹安助理費案逆轉 法律模糊踩雷 無犯意成改判關鍵
爭取連任先過2關卡…高虹安翻盤 牽動2026藍白合新竹布局

爭取連任先過2關卡…高虹安翻盤 牽動2026藍白合新竹布局
新竹市長高虹安官司變化 牽動2026藍白合大局

新竹市長高虹安官司變化 牽動2026藍白合大局

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友